Гарик Сукачев посвятил Chuya Highway открытию мотосезона

Съемки видео проходили в одной из звукозаписывающих студий Лондона и частично на Алтае. Клип посвящён открытию мотосезона. В записи композиции Chuya Highway принимали участие такие известные английские музыканты как Марк Мондесер (барабанщик), Тод Шарпвиль (гитара), а также давний друг Гарика и выдающийся гитарист Сергей Воронов. Все музыканты присутствуют в видео.

Chuya Highway – это и заглавная песня документального кино Гарика Сукачёва «То, что во мне». Однажды, Гарик оседлал своего железного коня «Харлея» и отправился в один из самых красивых и загадочных уголков родины на Алтай.