Группу Metallica наградят за яростную и доступную музыку

Объясняя свой выбор в отношении Metallica, жюри отмечает, что со времен Вагнера и Чайковского никто "не создавал музыку, которая была бы такой физической и яростной, но все же одновременно такой доступной". Что касается АНИМ, то, по мнению судей, организация достойна награды за то, "как использует власть музыки, чтобы трансформировать жизнь молодых людей".



Metallica

АНИМ был создан в 2008 году в Кабуле при взаимодействии с министерством просвещения, институт предлагает обучение музыке детям и подросткам, в том числе из малоимущих семей. Существуют два отделения - афганской народной музыки и классической западноевропейской. Есть принципиальное решение создавать филиалы института в других городах. Основатель и директор АНИМ Ахмад Насир Сармаст закончил Московскую консерваторию.

Группа Metallica - одна из самых известных в мире музыки. Ее альбомы были проданы в количестве более 110 млн экземпляров. Эксперты признавали Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет, а в 2009 году она была введена в Зал славы рок-н-ролла.

ТАСС.