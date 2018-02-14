Группу Metallica наградят за яростную и доступную музыку

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Афганский национальный институт музыки (АНИМ) и американская группа Metallica объявлены в среду лауреатами музыкальной премии Polar Music Prize 2018 года в столице Швеции.

Объясняя свой выбор в отношении Metallica, жюри отмечает, что со времен Вагнера и Чайковского никто "не создавал музыку, которая была бы такой физической и яростной, но все же одновременно такой доступной". Что касается АНИМ, то, по мнению судей, организация достойна награды за то, "как использует власть музыки, чтобы трансформировать жизнь молодых людей".

Metallica
Metallica

АНИМ был создан в 2008 году в Кабуле при взаимодействии с министерством просвещения, институт предлагает обучение музыке детям и подросткам, в том числе из малоимущих семей. Существуют два отделения - афганской народной музыки и классической западноевропейской. Есть принципиальное решение создавать филиалы института в других городах. Основатель и директор АНИМ Ахмад Насир Сармаст закончил Московскую консерваторию.

Группа Metallica - одна из самых известных в мире музыки. Ее альбомы были проданы в количестве более 110 млн экземпляров. Эксперты признавали Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет, а в 2009 году она была введена в Зал славы рок-н-ролла.

ТАСС.

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