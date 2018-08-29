Metallica выпускает коллекцию часов

«Они (Nixon) являются идеальным партнером для нас ... независимым и уникальным, с акцентом на креативность и качество, и мы с нетерпением ждали возможности работать с ними снова с нашего первого опыта еще в 2010 году», - говорят музыканты.



Модель RIDE THE LIGHTNING. Цена - $125 USD

Коллекция часов Metallica состоит из девяти моделей. На циферблате часов будут изображены обложки известных альбомов группы. Одна из моделей (51-30 Tide LTD Sanitarium) будет выпущена ограниченным тиражом. Стоимость часов от $125 до $750 в зависимости от модели.

В продажу часы поступят 5 ноября этого года. Приобрести часы можно будет в фирменных магазинах Nixon или заказать на сайтах компании и группы.