Ронни Ромеро представит «Metallica Romance»

Все баллады и главные хиты "Metallica" в исполнении симфонического оркестра Morrison orchestra project под руководством Сергея Акимова. Главная звезда вечера - вокалист Ронни Ромеро (группа Rainbow, Испания).



Metallica

Уникальная программа "Metallica Romance" – это рок-опера наоборот: рок-композиции, переведенные на язык классической музыки. Это не заурядный "трибьют", а новое прочтение всемирно известных композиций, в котором рок, драйв, электричество, акустика и классический канон объединены в одно, принципиально новое музыкальное полотно. Программа составлена из признанных хитов, преимущественно баллад, и придется по вкусу всем - от рокеров до любителей классики.

"Metallica" – одна из немногих действительно "народных" групп в России. Подобных артистов, чей репертуар востребован у нескольких поколений меломанов, можно пересчитать по пальцам. Эта поистине легендарная группа актуальна во все времена - композиции "Nothing else matters" и "Unforgiven" звучат в ротации практически любой FM-радиостанции.

Ронни Ромеро известен российской публике как участник легендарного коллектива Rainbow. В 2015 году Ричи Блэкмор решает возродить проект и находит в Youtube записи Ромеро. Блэкмор пригласил Ронни на прослушивание и принял солиста в коллектив, даже не дав допеть первой песни! «Достаточно! Я знаю, ты споешь всё это без проблем!» А буквально через несколько месяцев имя Ронни Ромеро становится известно всему миру.

14 сентября в составе Morrison orchestra project Ронни Ромеро представит московской публике шоу "Metallica Romance".