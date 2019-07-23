«Богемская рапсодия» Queen стала самой старой песней с 1 млрд просмотров

В ознаменование этого особого случая Брайан Мэй и Роджер Тейлор объединились с Universal Music и YouTube. Недавно ремастированная версия оригинального клипа теперь доступна на YouTube.

Кроме того, Брайан Мэй и Роджер Тейлор обещают три новых пользовательских видео из трех разных песен. Поклонникам рекомендуется принять участие в YouAreTheChampions.com и представить свои работы.

«Мы хотим поблагодарить вас всех и праздновать с нашими замечательными поклонниками по всему миру, создав три новых музыкальных клипа к нашим песням, все с участием вас! Являетесь ли вы музыкантом, певцом, танцором, визуальным художником или просто хотите повеселиться. Зайдите на www.youarethechampions.com, чтобы узнать больше, и мы увидимся где-нибудь в пути».



Фредди Меркьюри

Танцоров просят представить свою интерпретацию «Не останавливай меня сейчас» с обучающим видео, предоставленным Полли Беннетт. Беннетт был тренером движения Рами Малека в фильме «Богемская рапсодия». Визуальных художников любого типа также просят представить свои тексты из «A Kind of Magic».

Наконец, певцы и музыканты получают шанс проявить себя как исполнители «Богемской рапсодии».

Три видео, выбранные из конкурса, будут выпущены в конце этого года в сотрудничестве с YouTube.

Лиор Коэн - всемирно известный музыкальный руководитель YouTube - получил много похвал за «Богемскую рапсодию». Он назвал обновленное видео «звуковым и кинематографическим шедевром для одной из самых стойких песен всех времен».

Обновленная версия оригинального видео поможет новым поклонникам узнать музыку группы. Созданная пользователями видео кампания, несомненно, привлечет множество талантливых поклонников, которые помогут увековечить эти культовые песни Queen совершенно новыми способами.