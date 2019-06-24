Большой театр сократил бронь для спекулянтов на 100 билетов

Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.

"Во исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов", - приводится в сообщении цитата из официального письма, поступившего в палату от генерального директора Большого театра Владимира Урина.

В текущем сезоне объем поступающих в первую волну продажи билетов составляет 860 штук.



Большой театр

Недостатки механизма реализации Большим театром билетов контрольное ведомство выявило в рамках проверки исполнения бюджета в 2018 году. Как оказалось, более трети лучших мест на историческую сцену театра находятся в статусе брони для министерств и ведомств: это 328 мест, которые, как правило, выкупают перекупщики и затем перепродают по завышенным ценам.

"Большой театр услышал, а самое главное, учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан", - приводится в сообщении комментарий аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Ведомство намерено и далее следить за развитием ситуации, отмечается в сообщении. "У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию", - заключил Мень.

Отметим, что ранее Урин отрицал какие-либо проблемы в системе реализации билетов.

"Право решать, как лучше распространять билеты, остается за театром. Это общеизвестная практика. И это естественно, поскольку кто, как не сам театр, знает реальную ситуацию в этой сфере. Не существует каких-то законодательных правил и инструкций по этому вопросу", - говорил Урин РИА Новости.