Клип Living On My Own Фредди Меркьюри вышел в 4К

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Вышел клип на песню Фредди Меркьюри Living On My Own с альбома 1985 года Mr. Bad Guy в качестве 4К (смотреть клип).

В этом качестве видна каждая капля пота на лицах танцующих на вечеринке, каждая пылинка на пиджаке Фредди и каждая деталь и атмосфера видео.

Недавно вышел анимированный клип на песню Love Me Like There’s No Tomorrow.

А уже в эту пятницу выйдет бокс-сет «Never Boring».

ТЕКСТ
ТЕКСТ

Впервые в одной коробке будет доступна тщательно составленная подборка музыкальных произведений Фредди, его видеоматериалов и высказываний – как записанных, так и произнесенных. Весь материал взят с самых лучших оригинальных источников (включая уникальные аналоговые записи), которые только доступны.

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