Клип Living On My Own Фредди Меркьюри вышел в 4К

В этом качестве видна каждая капля пота на лицах танцующих на вечеринке, каждая пылинка на пиджаке Фредди и каждая деталь и атмосфера видео.

Недавно вышел анимированный клип на песню Love Me Like There’s No Tomorrow.

А уже в эту пятницу выйдет бокс-сет «Never Boring».



ТЕКСТ

Впервые в одной коробке будет доступна тщательно составленная подборка музыкальных произведений Фредди, его видеоматериалов и высказываний – как записанных, так и произнесенных. Весь материал взят с самых лучших оригинальных источников (включая уникальные аналоговые записи), которые только доступны.