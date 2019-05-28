«Ленинград» выпустил клип «Кабриолет» с Аллой Михеевой

В остросюжетном ролике девушка, проснувшись после бурной вечеринки, спешит к любимому. По дороге ее автомобиль теряет зеркала и даже крышу, превращаясь в кабриолет, едва не сбивает эксгибициониста на пешеходном переходе, похищает банкомат, рушит дорожные ограждения и перелетает через разобранный мост, в то время как водительница торопливо переодевается и наводит красоту. В финале оказывается, что все это время главная героиня спешила на собственную свадьбу, где возле украшенной цветами арки ее ждал Сергей Шнуров.

Режиссером ролика стала Анна Пармас, а главную женскую роль сыграла Алла Михеева. За производство видео отвечала кинокомпания «Глобус-фильм». В песне то и дело цитируются то «Кабриолет» Любови Успенской, то «Все идет по плану» Егора Летова.



ТЕКСТ

Зрители клипа отмечают, что «клип, как всегда, получился лучше песни».