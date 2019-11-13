«Пышечка» Селена Гомес рассказала о травле за лишний вес

Об этом сообщает Entertainment Tonight.

"Впервые я столкнулась с бодишеймингом (осуждение за полноту, худобу и другие физические недостатки, — Прим.ред.) в Сети, когда набрала вес. У меня волчанка. Также у меня есть проблемы с почками, высоким кровяным давлением и другие", — объяснила она.



Selena Gomez

Гомес рассказала, что хотя волчанка не влияет на вес, вместе все эти факторы провоцируют физические изменения.

"Мой вес мог меняться каждый месяц. Именно в это период я заметила, что на меня начинали больше всего нападать", — отметила певица.

Селена призналась, что тяжело переживала это напряженное время, но сейчас она счастлива и не считает нужным делиться всем в социальных сетях.

Она добавила, что старается придерживаться "золотого правила морали" ("Относись к другим людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе", — Прим. ред.) и прощать тех, кто когда-то сделал ей больно.