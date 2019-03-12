«Русалка» Антонина Дворжака поселилась в Большом театре

Опера в трёх действиях с двумя антрактами. Дирижёр-постановщик Айнарс Рубикис (Латвия), режиссёр Тимофей Кулябин. Сценография осуществлена Олегом Головко. Костюмы были созданы Галей Солодовниковой. Световое оформление спектакля принадлежит Дамиру Юсупову. Видеодизайн – Александр Лобанов. В постановочную группу вошёл драматург Илья Кухаренко. Хором руководил Валерий Борисов, главный хормейстер Большого театра.



Третья лесная нимфа — Анна Бондаревская. Русалка — Екатерина Морозова. Вторая лесная нимфа — Анна Храпко. Первая лесная нимфа — Анастасия Сорокина.

Цветовая гамма оформления спектакля весьма уныла. В основном, это три цвета: чёрный, серый, белый. Есть и размытые пастельные тона. На сцене справа и слева - чёрно-серые скалы, чёрные стволы как бы обуглившихся стволов деревьев, а между ними - небольшая площадка. Собственно, озеро, где обитает главная героиня Русалка (Екатерина Морозова), Водяной (Денис Макаров) и Ежибаба (Ирина Долженко). Сюда же приходят три лесные нимфы – Анастасия Сорокина, Анна Храпко и Анна Бондаревская. Надо сказать, что в постановке не дано сценического пространства для реализации актёрских возможностей главной героини и других персонажей. И это вызывает сожаление в связи с упущенными возможностями, а также возникают вопросы к режиссёру-постановщику Кулябину.



Принц — Сергей Радченко

Во втором акте оперы действие происходит во дворце Принца (Сергей Радченко). Вся обстановка представленной картины сближает происходящее с современностью, актуализируя действие. Этот постановочный приём не единожды использовался режиссёром-постановщиком Кулябиным и в других его спектаклях. Непременно надо найти сближение сказки с былью, по Кулябину, чтобы современному зрителю всё было понятно.



Вверху: Третья лесная нимфа — Анна Бондаревская. Первая лесная нимфа — Анастасия Сорокина. Вторая лесная нимфа — Анна Храпко. Водяной — Денис Макаров. Внизу: Отец невесты — Эдгар Малинь.

Третий акт оперы представлен в уже избитом режиссёрском приёме, когда в верхней части сцены происходят события на озере, а внизу - то, что здесь и сейчас. Эти два уровня как бы взаимодействуют, соотнесены между собой. Внизу на больничной койке - неподвижное тело героини. К ней приходит отец, по виду бомж, который перед входом в палату ковыряется с бутылкой, рискуя потерять равновесие и разбить физиономию об пол, что держит в напряжении зрителя, и без того находящегося в беспокойстве. Этот приём режиссуры, можно сказать, фирменный в арсенале изобразительных сценических средств у наших младо–режиссёров, к коим принадлежит и Кулябин. Помнится, в опере «Евгений Онегин» в Михайловском театре в постановке Бархатова гости Лариных тоже были сплошь с бутылками и в изрядном подпитии. А как иначе сможет что-то понять современный зритель, без бутылки? Ну, никак! Таков взгляд на окружающий мир режиссёра-постановщика спектакля Тимофея Кулябина, транслирующего свои эстетические представления в зрительный зал. Как-то невольно всплывает картина из фильма «Собачье сердце», когда незабвенный Швондер руководит хором. Вот и в финале нашей «Русалки» идут титры: «Горе вам! Горе! Горе!»



Русалка — Екатерина Морозова. Ежибаба — Ирина Долженко.

Может, кому-то и хочется для нас для всех горе, а мы радуемся прекрасным, талантливым исполнителям, показавшим высочайший исполнительский уровень. Это и голоса, и красота, и актёрские умения. Наша Русалка – Екатерина Морозова, очень серьёзная исполнительница, вокально безупречно и артистически тонко представила непростую роль. Возлюбленный Русалки, Принц в исполнении Сергея Радченко ярко представлен как вокально, так и сценически. А какой замечательный Водяной – Денис Макаров, какая запоминающаяся Ежибаба – Ирина Долженко, Лесничий – Михаил Губский, Поварёнок – Екатерина Воронцова, Ловчий – Юрий Сыров! Какова отвратительная разлучница иноземная княжна – Елена Поповская! Такому составу доступен любой музыкальный материал, будь то спектакль или концертная программа.



Водяной/ Отец невесты — Денис Макаров

Чешский язык, на котором исполняется опера, никак не принадлежит к удобным языкам для пения, учитывая его обилие шипящих звуков в различных сочетаниях. С этим столкнулись исполнители и положили много сил, дабы преодолеть такое препятствие. И тут вспоминается, что в русской культуре есть опера «Русалка» композитора А. Даргомыжского на стихи А.С. Пушкина. Композитор обожал творчество нашего гения и очень бережно относился к его слову. Так, в тексте оперы «Дон Жуан» композитор не поменял ни единого слова, фактически нашёл музыкальный эквивалент стихам А.С. Пушкина.

Нам неведомо, какие критерии закладываются при отборе к постановке того или иного произведения в Большом театре. Уместно задать этот вопрос музыкальному руководителю и главному дирижёру Большого театра Тугану Сохиеву. Вопрос отнюдь непраздный, если учитывать общее падение языковой культуры, связанной с родным русским языком. А так, что же? Премьера состоялась, и у нас всё, как у людей: есть «Русалка» Антонина Дворжака.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Дамир Юсупов / Большой театр