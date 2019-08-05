Сергей Лазарев ловил в Майами любовь

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Сергей Лазарев выпустил видеоклип на песню «Лови» (смотреть видео).

В сюжете ролика артист ходит по вечернему городу в поисках потерянной любви.

История человека, который нашел и потерял свою любовь в городе неоновых огней, - рассказал музыкант о сюжетной задумке видео. - Каждый раз возвращаясь туда, он не теряет надежды увидеть ее вновь... Получилось невероятно атмосферное и живое видео! Вне тренда на трэш и юмор!

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев

Над созданием клипа трудились оператор Олег Шевчишин и режиссер монтажа Роман Черепков. Ролик снимался в Майами на побережье Атлантического океана.

Я решил показать Майами не весёлым и беззаботным, а немного грустным и одиноким, - говорит Сергей Лазарев. - Ничего не радует - если нет любви. Берегите любовь и никогда не отпускайте, если любите...

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