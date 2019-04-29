Стас Михайлов превратился в старика за «Этот долгий день»

Режиссёром видео выступил клипмейкер Сергей Солодкий. Идею музыкального ролика предложил сам Стас Михайлов: передать за три минуты весь жизненный путь человека: его эмоции, его переживания, его физическое состояние. По словам режиссёра Сергея Солодкого:
“Наш клип с одной стороны - это день от рассвета до заката, с другой – это смена времён года, а самый главный цикл – это сама жизнь. В этом клипе мне хотелось сосредоточить внимание зрителя на Стасе и на глубочайшем смысле песни”.
Первые зрители клипа высоко оценили превращение Стаса Михайлова из молодого человека, полного сил и надежд в глубокого, измождённого жизнью старика. Это первый опыт артиста в такого рода эксперименте. Чтобы отработать все сцены музыканту приходилось по несколько часов проводить в кресле гримёра.
Стас не жалеет о потраченном времени и уверен, что слушатели и поклонники оценят это перевоплощение:
“Я рад, что получился такой интересный клип. Песня “Этот долгий день” не первая наша работа с Михаилом Сафарбековичем. Увидев стихи, я написал музыку буквально за 10 минут. Этот клип - как жизнь длинною в один день. В нём есть неприкрытая нотка сожаления, когда что-то уходит, что никогда больше не повторить. Всё это есть в стихах...”
Одинокая мечта,
Силуэт любви.
Ночью стынут города,
Где-то бродишь ты.
Между нами две судьбы.
Каждая - мишень.
Мои чувства - поводырь
В этот долгий день.
Новый клип Стаса Михайлова “Этот долгий день” можно посмотреть на официальном канале GutserievMedia в YouTube. Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ER6fvM1q5Oc
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