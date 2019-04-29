Стас Михайлов превратился в старика за «Этот долгий день»

Режиссёром видео выступил клипмейкер Сергей Солодкий. Идею музыкального ролика предложил сам Стас Михайлов: передать за три минуты весь жизненный путь человека: его эмоции, его переживания, его физическое состояние. По словам режиссёра Сергея Солодкого:

“Наш клип с одной стороны - это день от рассвета до заката, с другой – это смена времён года, а самый главный цикл – это сама жизнь. В этом клипе мне хотелось сосредоточить внимание зрителя на Стасе и на глубочайшем смысле песни”.

Первые зрители клипа высоко оценили превращение Стаса Михайлова из молодого человека, полного сил и надежд в глубокого, измождённого жизнью старика. Это первый опыт артиста в такого рода эксперименте. Чтобы отработать все сцены музыканту приходилось по несколько часов проводить в кресле гримёра.



Стас Михайлов

Стас не жалеет о потраченном времени и уверен, что слушатели и поклонники оценят это перевоплощение:

“Я рад, что получился такой интересный клип. Песня “Этот долгий день” не первая наша работа с Михаилом Сафарбековичем. Увидев стихи, я написал музыку буквально за 10 минут. Этот клип - как жизнь длинною в один день. В нём есть неприкрытая нотка сожаления, когда что-то уходит, что никогда больше не повторить. Всё это есть в стихах...”

Одинокая мечта,Силуэт любви.Ночью стынут города,Где-то бродишь ты.Между нами две судьбы.Каждая - мишень.Мои чувства - поводырьВ этот долгий день.

Новый клип Стаса Михайлова “Этот долгий день” можно посмотреть на официальном канале GutserievMedia в YouTube. Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=ER6fvM1q5Oc