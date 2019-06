Taylor Swift выступила в поддержку геев и лесбиянок

Одетая в наряд со всеми цветами радуги, Тейлор Свифт использовала свое выступление на сцене iHeartRadio Wango Tango, чтобы исполнить несколько своих хитов и оказать поддержку сообществу ЛГБТ.



«Прекрасно провести этот вечер с вами, потому что сегодня первый день месяца гордости (праздник геев и лесбиянок), - сказала она с улыбкой 1 июня в Лос-Анджелесе. - Вы знаете, что многие мои песни о любви, и я просто чувствую, кого вы любите, как вы себя идентифицируете - вы должны быть в состоянии жить так, как вы хотите жить. У вас должны быть точно такие же права, как и у всех остальных».

Свифт, который ранее в тот же день написала открытое письмо сенатору от Теннесси Ламару Александру, убеждая Сенат поддержать закон о равенстве, продолжила:

«Итак, я написала эту петицию, и вы можете найти ссылку в моем Instagram, в поддержку Закона о равенстве, который в основном просто говорит о том, что мы хотим послать нашему правительству сообщение о том, что в этой стране мы считаем, что со всеми следует обращаться справедливо. Если вы подпишете ее, это действительно будет много значить для меня, потому что я думаю, что нам нужно придерживаться друг друга, мы должны стоять вместе!»

Затем она выступила с акустическим исполнением Delicate, единственным моментом вечера, когда певица и автор песен осталась наедине со своей гитарой перед толпой. Под гитару она также спела Reputation.

А уже полноценное шоу со всеми музыкантами и танцорами Свифт начала с Shake It Off, поддержанного ее группой и 4 бэк-вокалистами. В ее сет-лист также вошли "Blank Space", "I Knew You Were Trouble", "Love Story", "Style", "We Are Never Ever Getting Back Together" и "ME!" в дуэте с Brendon Urie.