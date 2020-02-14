Билли Айлиш показала свою песню к фильму про Джеймса Бонда

Автором баллады о преданной любви и разрушенных надеждах выступил брат артистки Финнеас.

- Для меня участие в этом проекте – просто какое-то безумие. Иметь возможность исполнить заглавную песню для фильма, который является частью легендарной франшизы – это для меня огромная честь. Картины о Джеймсе Бонде – самая клёвая кинофраншиза в мире. Я всё ещё в шоке, – цитирует заявление Айлиш Pitchfork.

Билли стала самым молодым исполнителем заглавной темы в истории франшизы. «Живая» премьера песни состоится на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне 18 февраля 2020 года, где вместе с артисткой композицию исполнят Финнеас и специальные гости – Ханс Циммер и Джонни Марр – также работавшие над саундтреком.



Billie Eilish

Intermedia напоминает: режиссёром картины «Не время умирать» стал Кэри Фукунага, а главные роли в фильме исполнили Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Ана де Армас, Леа Сейду, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс и другие. Мировая премьера состоится 31 марта, в российский прокат лента выйдет 9 апреля 2020 года.