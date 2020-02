Три мировые премьеры завершили фестиваль Башмета в Сочи

Вообще-то премьер на этом фестивале Башмета даже почти чрезмерно. Уже отгремели новый Майкл Найман (на секундочку), Бодров, Александр Чайковский. И вот еще три, самой вдохновляющей из которых явно надо признать премьеру пьесы Étoile («Звезда») итальянского композитора Оскара Бьянки для электрогитары с солирующим Нико Коуком (Германия).

Оскар Бьянки родился в Милане, учился в миланской консерватории, а затем стал магистром в центре Помпиду (Франция) и доктором в Колумбийском университете (США). Его музыка и ранее была крайне драматургичной, но в Étoile он ушел за рамки тональностей в область шумов. Оркестр, а им был Всероссийский юношеский симфонический оркестр п/у Клаудио Канделли (Италия), был призван играть вполне традиционные для современной музыки тревожные семплы. А вот гитарист творил чудеса с шумами. Перед ним стоял гитарный процессор всего с тремя педалями, и он творил поистине психоделический нойз, усиливая и ослабляя звук, модулируя его аки ветер, рыча и попискивая. Это было органично и смело.

Еще одной мировой премьерой стало исполнение «Узу» Тошио Хосокава (Япония). Он учился в Токийском университете, затем изучал музыку в Европе. Получил несколько премий как композитор в Европе и Японии, преподает в Токио. Тягучая музыка с элементами белого шума, нарастающими громкостями в духе фильмов ужасов, словом, виртуальная реальность для поколения Z.



Закрытие фестиваля Башмета

И еще одной мировой премьерой стало исполнение Первой симфонии Николы Кампогранде. Почему первая — и в России? Потому что ученик Миланской и Парижской консерваторий, худрук фестиваля MITO, журналист RAI 3 и Carriere della sera – член жюри конкурса композиторов фестиваля Башмета. Он написал несколько опер и концертов, его сочинения вышли на 30 CD разных лейблов. Симфония показалась какой-то компромиссной и вторичной. Все это где-то уже слышано и исполнено. Каждая часть что-то напоминает, но в целом симфония — не говорит вообще ни о чем. Это похоже на конспект современной европейской сцены, но не на самодостаточное произведение, увы.

Все премьеры исполнял Всероссийский юношеский оркестр. А о своей заботе о нем интересно рассказал Юрий Башмет на предконцертовой пресс-конференции.

«Из первого созыва некоторые уже работают в оркестрах. Многие еще учатся. Есть проблемы — все же хотят остаться в Москве или уехать за границу. Мы показали своих музыкантов на главных европейских и азиатских площадках. Сделали тур на 10 площадках по России. Дальше — сделаем записи, сыграем на фестивалях, сделаем гастроли. Одна девочка не могла устроиться после оркестра никуда — мы забрали ее в «Новую Россию». Была такая ситуация, что по этому инструменту не было ни одной вакансии. Первые несколько пультов у нас — практически готовые солисты, кстати. Наша цель — не то, что оркестр подрастет, и все будут в том же составе играть и получать зарплату. Нет. Мы ждем, что они будут участвовать в конкурсах, делать свою карьеру, а мы будем воспитывать новых талантов».

Помимо премьер, в финальном концерте фестиваля прозвучали увертюры к опере «Сорока-воровка» Россини и оперы «Руслан и Людмила» Глинки, вторая часть Tales from the center of the Earth для маримбы и духового оркестра Небойша Живковича (уже исполнявшего его целиком на фестивалях Башмета), «Лесная тишь» Дворжака с чудесным виолончелистом Францом Хельмерсоном (Германия), первая чать концерта Макса Бруха для скрипки (Михаэла мартин) и альта (Юрий Башмет), «Цыганские напевы» Сарасате с виртуозной скрипкой Татьяны Самуил.



А завершил гала-концерт бис из попурри на популярные темы. «Сочи любит наш фестиваль, а мы любим Сочи!», признался в заключение Юрий Башмет. А министр культуры Краснодарского края подарила ему шикарный букет цветов.

Вадим ПОНОМАРЕВ