Клава Кока расстроилась из-за слива «Бумеранга» в сеть

В студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где собрались ее фанаты, Клава появилась в экстравагантном наряде из косухи и кожаной мини-юбки, дополненном белыми школьными гольфами и босоножками на высокой платформе. В окружении музыкантов, среди которых не было ни одной представительницы прекрасного пола, кроме нее самой, Клава пела и танцевала на сцене.



Клава появилась в экстравагантном наряде из косухи и кожаной мини-юбки

«Я очень люблю мужчин, вообще-то с женщинами мне немножко тяжеловато, у меня мало, в принципе, каких-то коммуникаций с девчонками по работе, в дружбе и в плане всего остального. Мужчин очень уважаю во всех отношениях. В плане работы, карьеры, творчества, в плане каких-то отношений», – призналась певица ведущим шоу.

При этом, отметила Клава, на каждую сотню мужчин, к сожалению, приходится какой-то процент не очень хороших людей, и все они к ней «магнитятся». Этому явлению артистка даже песню посвятила «Влюблена в МДК» (аббревиатурой зашифровано общепринятое название нехороших парней).

«Я называю ее гимном всех женщин, но почему-то на моих концертах громче всех ее поют парни», – сообщила Клава Кока «Мурзилкам».

Есть в окружении Клавы и настоящие ангелы, например, Егор Крид, который отдал певице свою награду за лучшее видео на премии «ЖАРА Music Awards». Дело в том, что на победу в этой номинации претендовала и сама Клава, но жюри предпочло Крида. Певец с таким решением не согласился и лично передал награду Клаве.

«Там была такая история, что ему дали награду за лучшее видео – выбрали его видео на песню «Голос». Он не очень любит этот клип и поэтому со сцены сказал, что решил подарить мне эту награду. И в машине потом мне ее передал. Я думала, он меня разводит, а это оказалось правдой», – рассказала подробности Клава Кока.





Теперь у артистки дома стоят сразу два трофея премии «ЖАРА Music Awards», вторую награду присудили уже ей самой за песню «Нокаут», спетую с Сергеем Жуковым из группы «Руки вверх». Но вот незадача, красиво выйти на сцену за наградой у Клавы вновь не вышло, в самый ответственный момент ее вообще не оказалось в зале…

«К сожалению, именно в этот момент я находилась в гримерке и была в туалете в ту самую секунду. Я просто не знала, что мне дадут награду, меня никто не предупреждал. И у меня такой сюрприз, выхожу из туалета, мне говорят: «Тебе только что дали награду, и получил ее за тебя Пашу», – поделилась певица.

Впрочем, эта история не сильно расстроила артистку, премий и трофеев на ее счету последнее время достаточно – это и награда МУЗ-ТВ, и «Песня года», и премия TopHit Awards. А журнал Forbes включил Клаву в рейтинг самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.



Клава Кока

По словам артистки, она очень дружелюбна в жизни и редко поддается негативным эмоциям. Но в день выхода «Бумеранга» сдержаться певице было особенно сложно. Дело в том, что ее новую песню и клип слили в Сеть еще до официальной премьеры.

«Не могу сказать, что я зануда, поскольку я в основном вращаюсь в мужском коллективе, если что-то на ногу упадет – могу вскрикнуть такое... Но я не использую мат очень часто в речи, настолько злой я бываю очень редко. Сегодня утром я была очень злой. Естественно, когда готовишь что-то, изо всех сил стараешься сделать сюрприз, а в итоге вот так все сливается, это немножко грустно», – призналась Клава Кока своим фанатам.