«Мне только 17 лет»: Ваня Дмитриенко рассказал о дебютном альбоме

Выпустив хит «Венера-Юпитер» в 15, в 17 лет Ваня Дмитриенко дорос до дебютного альбома, который назвал «Параноик». В студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где он бывал уже не раз, несмотря на юный возраст, певец устроил живую премьеру треков из нового альбома. Ваня спел «Пиццу», «Веру», кавер на «31-я весну» от «Ночных снайперов» и заглавную песню, давшую название сборнику.



Ваня Дмитриенко

««Параноик» – о том, что многие проблемы в жизни мы сами преувеличиваем в своей голове. И если бы не занимались этой самодеятельностью, то и проблем по факту у нас было бы гораздо меньше. Это же фишечка очень многих людей. Мы любим раскручивать в голове проблемы и говорить, что все плохо, хотя наяву все очень даже хорошо. Возможно, по мне так не скажешь, но у меня тоже такое бывает, как и у любого человека», – признался Ваня Дмитриенко.

По пути на «Авторадио», рассказал певец, он как раз загрузил голову одной такой проблемой. На лично заработанные деньги Ваня купил недавно квартиру в Москве и впервые столкнулся с вопросом коммунальных платежей.

«Я вот сейчас ехал к вам, и думал, что у меня коммуналка, которую я не платил три месяца, вышла на 55 тысяч. Такое может быть, как вы думаете? Я думаю, где-то там меня обманывают, возможно, я за весь дом плачу коммуналку. У меня небольшой метраж», – пожаловался Ваня ведущим шоу.



Ваня Дмитриенко

Работать юному артисту приходится по-взрослому. Ваня рассказал ведущим, как чуть ли не за сутки снялся в трех клипах на песни, вошедшие в его дебютный альбом.

«Я вообще не спал, чтобы успеть выпустить клипы к выходу альбома, у нас не было другого времени. Просто снимали день, ночь и еще день. Затем ночью я уехал в Питер на поезде и на следующий день уже давал концерт», – поделился музыкант.

В клипе на трек «Пицца» барабанщик предстал в образе бекона, гитарист снялся в костюме хот-дога, бэк-вокалистка перевоплотилась в тортик, а сам Ваня Дмитриенко стал кусочком пиццы, хотя и не любит в действительности это популярное у подростков блюдо.

«Я не люблю тесто, и плюс она всегда для меня слишком жирная. Один раз в своей жизни я попробовал пиццу – два кусочка теста, а между ними творожный сыр, сверху базилик, масло. Это было очень вкусно. А пиццу, где сыр, майонез, кетчуп, помидоры, не очень люблю, мне не особо!» – заявил Ваня.



Ваня Дмитриенко

Выпуск дебютного альбома стал для него большим экспериментом. Ваня попробовал уйти от себя 15-летнего и сделать так, чтобы песни, написанные раньше, зазвучали по-другому. Громкий успех хита «Венера-Юпитер» он хотел бы повторить, но старается вперед не загадывать.

«Просто очень хотелось сделать взрослый альбом, чтобы порадовать родителей подростков, которые меня слушают. Такие успешные хиты, как «Венера-Юпитер», рождаются у артиста не каждый день. Само собой, такой хит перебить очень хорошо. Но мне только 17 лет!» – говорит музыкант.

За последние годы в его жизни произошло немало событий. Ваня избавился от 8 кг лишнего веса, подрос и повзрослел, купил собственную квартиру, выпустил альбом, перепел в 17 лет «31-ю весну» культовых «Ночных снайперов».

«Диана Арбенина, как мне показалось, была в восторге от нашей перепевки. Ей очень понравилось, поэтому песня звучит сейчас. Людям нравится, а это самое главное. Много у меня было историй с перепевками разных композиций, но «31-я весна» сработала лучше всех», – считает Ваня Дмитриенко.