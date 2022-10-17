Ой головушка кудрява, или Руки прочь от Клавы Коки!

Вы видели этот наряд Клавы Коки, это платьице с короткой юбчонкой и открытым животиком? В каком месте нашей необъятной страны этот наряд кажется кому-то непотребным? Обычный концертный наряд, никакой обнаженкой и не пахнет. Нет, допустим, в церковь заходить в таком платьице явно не стоит. Так Клава явно и не заходила ни в какую церковь.



Выступление Клавы Коки во Владивостоке

На фоне храма она пела? Еще раз взглянем на видео и фото. Клава Кока определенно пела на фоне здания местной администрации с красочными баннерами. Церковь-то рядом есть, но она не «на фоне», и к тому же даже недействующая.



Общий вид на сцену, где выступила Клава Кока

И вот поползли в соцсетях слушки всякие от диванных экспертов, что и петь-то Клава Кока не умеет, и безголосая она. А вот в кругах екатеринбургских (она оттуда родом) и московских музыкантов ее уважают, я не раз слышал похвалы в ее адрес от очень известных профи. Клава, на секундочку, пела в детском джазовом хоре, и все отрочество провела на репетиционных базах, играя в четырех рок-группах на разных (!) инструментах. Она прекрасная барабанщица, если кто не знал, и даже работала преподавателем по барабанам.





А первую популярность певице принес Ютьюб, где она перепевала западные хиты на русском под гитару или а капелла. Стала бы она популярной, если бы плохо пела? Я вас умоляю…

Вообще есть два модных артиста, которых охотно слушает не только молодежь, но и люди среднего и даже старшего возраста. Это Клава Кока и Niletto. Они делают мелодичные яркие песни, которые отсылают хоть к итальянской модной когда-то эстраде, хоть к диско, хоть к советской эстраде 60-70-х (Эдита Пьеха, Гелена Великанова, Тамара Миансарова). А больше всего в этих артистах музыки 90-х, той же группы «Руки вверх». Послушайте «Плачешь» или «Покинула чат», и генетика подскажет. Это оно самое.

Так что руки прочь от Клавы Коки!

Гуру КЕН