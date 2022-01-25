Шнуров показал падения петербуржцев на неубранных улицах и психоделию

Помимо Шнурова, в новой дэнс-песне «Ленинграда», отчасти отсылающей к стилистике Little Big, звучит вокал солистки Зои. Первый клип психоделически-танцевальный, Шнуров тут появляется в виде кентавра с обнаженным торсом на фоне ядовит-кислотных цветов.

Второй клип, построенный на бите Dj Big Love, выглядит как собрание видео с падениями петербуржцев на льду и опасными сходами снега с крыш, зацикленными для комического эффекта.

Ранее Шнуров выпустил клип, посвященный мусорному коллапсу в Петербурге, и ироническую «Покаянную» со словами «Беглов - my Love». Беглов - нынешний губернатор Санкт-Петербурга. Многие жители города говорят, что таких масштабных проблем с вывозом мусора и неуборкой коммунальщиками снега и льда в городе не было с 90-х годов. Беглов - член партии «Единая Россия».



Сергей Шнуров

Премьера песни «Ритм и мелодия» произошла еще в начале января во время выступления «Ленинграда» на онлайн-фестивале VKFest.