Восковую Тейлор Свифт выставили в музее мамам Тюссо в Дубае

Восковая фигура звезды кантри-музыки, ставшей королевой поп-музыки, стала последней в линейке известных личностей.



Taylor Swift в музее мадам Тюссо в Дубае

Это первое пополнение коллекции фигур к чрезвычайно популярному музею с момента его открытия в дубайском Bluewaters в октябре прошлого года.

Ее фигура ручной работы наряжена в водолазку с длинными рукавами и слегка мерцающим сливовым оттенком, облегающие брюки с высокой талией. Черные туфли на каблуках с ремешками и простой золотой браслет завершают элегантный ансамбль. Фигурка Свифта держит настоящую акустическую гитару Gibson ручной работы. На голове - пучки шиньона в фольклорном стиле.

Популярная в этом музее функция танцпола также дополнена совершенно новыми интерактивными проекциями, позволяющими фанатам танцевать и демонстрировать свои движения со Свифт.

Впрочем, многие посетители музея в соцсетях уже выразили недоумение недостаточным сходством восковой фигуры с реальной Тейлор Свифт.