Яндекс Музыка назвала самых популярных исполнителей этого лета

Узнать свои персональные итоги лета подписчики Плюса смогут из плейлиста «Летняя открытка ‘23».



«Летняя открытка ‘23»

Лидером по количеству номинаций Яндекс Музыки по итогам лета стал рэпер BUSHIDO ZHO. Артист оказался не только самым популярным исполнителем у молодой аудитории до 25 лет, за что получил номинацию «Главный по зуму», но и попал в «Топ-3 лета». Номинацию «Летний вайб на репите» забрал его трек «ДАЙ МНЕ ПОСМОТРЕТЬ», записанный совместно с Heronwater. Релиз стал самым переслушиваемым на сервисе: в среднем пользователи Яндекс Музыки ставили его на репит по 7 раз. Этот трек отличается необычной ритмикой и битом на стыке фонка и байле-фанка, а потенциал релиза был заметен еще на момент выхода сниппетов, которые набирали десятки тысяч просмотров. BUSHIDO ZHO уже традиционно выдает хиты: прошлым летом его трек «vodila» заполучил номинацию «Герой репитов».

Топ-3 лета

Самым успешным летним релизом стала «Царица» ANNA ASTI — песня, в которой исполнительница легко сменяет вокальные партии емкими речитативами. Вторыми в топе оказались Aarne и BUSHIDO ZHO с треком «ВМЕСТЕ», ставшим своеобразным продолжением хита «Тесно». Третье место занял релиз MACAN «Самый пьяный округ в мире» — долгожданный сингл молодого рэп-хитмейкера.

Совершенно летний

Рэпер MACAN — самый успешный молодой артист лета. К своим годам, а исполнителю только 21, он уже написал несколько хитов, которые не покидают Чарт Яндекс Музыки. MACAN обгоняет по прослушиваниям таких больших артистов, как ANNA ASTI и MiyaGi & Эндшпиль, занимая первые строчки в «Суперлонче» — плейлисте, куда попадают самые прослушиваемые новинки за уик-энд.

Из реков в лайки

Услышав трек «Где прошла ты» Гио Пики и Кравца в системе рекомендаций Моя волна, слушатели просто не смогли устоять и поставили заветное сердечко – более 270 тысяч лайков.

Искра лета

5УТРА — герой плейлиста «Искра» и артист, который ярче всех взлетел в Моей волне этим летом. За три теплых месяца его аудитория выросла в два раза — до 2 миллионов ежемесячных слушателей.

Летний тур по плейлистам

Трек, который попал в наибольшее количество редакторских плейлистов Яндекс Музыки — «Плохая девочка» группы «Винтаж» и исполнителей ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT. Ремикс легендарной песни покорил всех: не только социальные сети, но также плейлист Суперлонч и Чарт, где за считанные дни трек поднялся на первое место.

Летний бас-босс

Dan Korshunov этим летом — главный по фонку. По прослушиваниям треки мультижанрового исполнителя и продюсера обогнали DVRST. Сейчас Чарт не покидает трек «Тратить», также у пользователей популярен его кавер на песню «На заре» группы «Альянс».