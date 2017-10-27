У «Пикника» «Все хорошо»

Музыкальное видео опубликовано сегодня на официальном Youtube-канале коллектива. Песня «Все хорошо» входит в студийный альбом «Искры и канкан». Этот ролик стал первым постановочным видео, снятым на песню с названного диска, пишет Репродуктор. Ранее коллектив представил два лирических видео – «Парню 90 лет» и «Последний из Могикан».

Режиссер клипа «Все хорошо» – Анастасия Брик. Видеоряд не балует зрителя разнообразием, однако не обошлось в нем и без спецэффектов. Каких именно – узнаете посмотрев ролик.

Напомним, что релиз альбома «Искры и канкан» состоялся 26 сентября 2017 года. Очередная пластинка группы «Пикник» состоит из десяти новых произведений. Запись опубликована в цифровом виде, а также выпущена на компакт-дисках.