Корней собрал супергруппу на один концерт

Его который год делают сподвижники от сайта beatles.ru, главного битломанского сайта России. В этот раз размах особенный: два зала, по 7 часов живой музыки в каждом, всего 14 групп. В том числе музыканты из Великобритании и Бразилии.



Father McKenzie

В 2018 году Джорджу Харрисону исполнилось бы 75 юбилейных лет, так что именно песни Харрисона стали основой для сетов практически всех музыкантов. А его песни весьма сложны для исполнения, несмотря на призрачную простоту. И тут отличилась одна из лучших битловских кавер-групп страны Father McKenzie из Ростова, ведомая бывшим гитаристом «Чебозы» Олегом Мартишиным. Они сыграли сет только из сольных и битловских песен Харрисона! Это было ярко и познавательно. В группе теперь поет и играет на гитаре новая участница Дарья Суворова (не путать с украинской поп-рок-певицей), в прошлом году Father McKenzie съездил и выступил на Битлз-фестивале в Ливерпуле.



Зрители

Но гвоздем фестиваля все-таки стал фантастический сет супергруппы, собранной Корнеем специально для исполнения «Белого альбома» Битлз (в этом году 50 лет с момента его выхода) на этом концерте. Состав супергруппы, помимо Корнея, таков: барабанщик Андрей Шатуновский (Алла Пугачева, «Динамик», «Черный кофе» и т. д.), гитарист Дмитрий Павлов («Мегаполис», Богушевская), басист Дмитрий Честных (Бутман, Айги, Blues Cousins), клавишник Сергей Желудков (Father McKenzie) и перкуссионист Николай Денисов (The Beatween). Перечисляю, чтобы был понятен масштаб группы.



Корней и The White Album Band

Эти парни взяли, да и сыграли от начала до конца сложнейший «Белый альбом», от Back in The U.S.S.R. до Good Night. Да еще как сыграли — стадионно, мощно, при этом бережно. Если бы «Битлз» существовали сегодня, они наверняка именно так сегодня на The O2 Arena в Лондоне и сыграли бы «Белый альбом». Чуть пострадавшими выглядели разве что вокальные партии в части многоголосия, но это уже простительно в сравнении с той музыкантской мощью, выданной этой группой под ироническим названием The White Album Band. Барабаны Шатуновского били как размеренный молот, бас от Честных заставлял вибрировать весь этот заводской ангар по имени «Театръ», необыкновенно дотошными выглядели гитарные партии Корнея и Павлова, да и клавиши Желудкова. Апофеозом этого впечатляющего сета стало, конечно, исполнение Revolution 9 – психоделично, эффектно и уважительно.

Отдельно стоит отметить прекрасные видео на экране — вперемежку исторические фото битлов и нарезки из советских фильмов и телепередач, даже из «Спокойной ночи, малыши». Это подчеркнуло личное отношение музыкантов к великой группе, - именно так и протекала за «железным занавесом» жизнь битломана. Советское телевидение из 4 каналов и вырезки из «Ровесника» о Ленноне, фотокопии копий фотографий артистов из западных журналов (продаваемых немыми в поездах). Чего только не вспомнилось за этот фантастический час… Эту бы программу повторить в каком-нибудь Крокусе с хорошим звуком в зале, приглашенными бэк-вокалистами, - она того весьма заслуживает.



The BeatLove

Звук в клубе «Театръ», конечно, далек от совершенства. Все музыканты так или иначе боролись с его подвохами. А спектр высказываний оказался широк, как никогда. Никак нельзя было обойтись без The BeatLove — первого и единственного официально признанного правообладателями трибьюта в России. Они в самом деле внешно похожи на молодых битлов, и задорно исполняют один-в-один эти великие песни. Московский этно-проект SunGita играл с ситаром и таблами «Концерт для Бангладеш» 1971 года. Бразилец Aggeu Marques (впервые в России) нежно и лирично пел баллады под акустическую гитару, недаром сам Маккартни хвалил его исполнение. Англичанка Bex Marshall, тоже под одну гитару, напротив, была экспрессивна в своем блюз-роке. Ольга Егорова с одной мандолиной и кучей процессоров в одиночку создавала красивые музыкальные полотна, а кое-кто делал это даже на укулеле.



RoadHouse Band

Да и не битлами едиными! The Stone Shades — кавер-группа The Rolling Stones, их песни и пели, плюс немного Чака Берри. А ростовская RoadHouse Band — кавер-группа The Doors, и мощно сыграла сет из первого альбома Doors и главных хитов группы. Все это было уместно и атмосферно.

Гуру КЕН

Фото: Геннадий АВРАМЕНКО



Алексей Богаевский, Beatles.ru