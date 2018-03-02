«Крематорий» показал Perpetuum mobile

«В феврале 2017, в рамках американо-канадского тура нас ждал Сиэтл, по заверениям бывалых, - самый дождливый и суицидальный город США! Но родина Джимми Хендрикса и Курта Кобейна оправдала ожидания ровно наоборот!

Радостная архитектура, позитивная атмосфера на улицах, интереснейший музей рок-н-ролла, уютные кафе и рестораны, самые вкусные в мире устрицы, наитеплейший приём публики и организаторов Игоря и Ирины Меншуткиных, ну и на десерт - два волшебных дня, проведённых в их поместье на острове Оркас, разрушили все предсказания и суеверия начисто и под корень! Возбуждённые северной красотой, мы решили зафиксировать наши наслаждения, используя подручные средства видеосъёмки, а также геликоптер гостеприимных хозяев! Песня «Perpetuum mobile» была выбрана для съёмок, поскольку, на наш взгляд, она по тексту и настроению абсолютно точно соответствует сказочной атмосфере Оркаса! К тому же, что символично, летательный аппарат через некоторое время после начала съёмок устал парить в небе, экстренно совершил посадку и больше не участвовал в процессе;)

Благодаря усилиями директора Кт Наталии Серой, отснятый ей материал был собран и зафиксирован в единый видеоряд!

Мы посвящаем эту работу Игорю и Ирине, нашим незабываемым воспоминаниям, а также всем всем всем друзьям, поклонникам и доброжелателям», - говорят музыканты.