«Крематорию» - 35 лет

35-летие «Самый Весёлый Ансамбль» отметит 17 ноября практически в сердце столицы, напротив Кремля, в московском клубе RED.



Крематорий

Программа будет насыщена хитами, в том числе и теми, которые долгие годы команда не играла на концертах. Супер-концерт к 35-летию группы соберет все хиты. Синтез жанров украсит выступление живым и видеорядом, тем самым, зрителю будет представлена практически театральная постановка, в атмосферу которой они погрузятся минимум на 2 часа.

На сцене в этот вечер будут добрые друзья – “Tall Brothers” (Дурацкий цЫрк). По традиции, состоится и мистический ритуал прощания со шляпой, и посвящение в Рыцари Ордена Крематорий… У коллектива есть сплоченная база единомышленников ВОДКА (Всемирное Общество Друзей Кремации и Армрестлинга), куда входят известные музыканты и поклонники творчества.



Крематорий

На сайте КТ (crematorium.ru) в специальной вкладке «VIP билеты» обеспеченные поклонники могут приобрести билеты уникальной категории: с возможностью посетить саундчек или даже оказаться за кулисами на послеконцертном празднике. Отпраздновать вместе с музыкантами юбилей смогут фанаты, которым уже исполнилось 16 лет.

С 1983 года рокеры выпустили 17 номерных альбомов, в которых звучат рок-н-ролл, психоделический рок, хард и фолк-элементы. Критики называют стиль «Крематория» вальс-роком, в котором лирическое начало соединяется с мажорными всплесками.

Сегодня группа состоит из пяти музыкантов. Армен Григорян — лидер, вокалист, автор музыки и текстов, Макс Гусельников задает тон на скрипке и клавишных, Владимир Куликов играет на гитаре, Николай Коршунов на басу, а Андрей Ермолов дает жару на барабанах.

Начало концерта в 20 часов.