«Уроки любви и жестокости» в Ковент-Гардене

Композитор Джордж Бенджамин создал свое первое произведение в 6 лет, однако премьера его первой оперы «В Маленьком холме» (Into the Little Hill) состоялась в Париже в 2006 году, когда ему было уже 46, а спустя шесть лет в Ковент-Гардене прошла премьера его новой оперы «Написано на коже» (Written on Skin), и вот теперь – еще одна премьера. Режиссер обеих постановок - Кэти Митчелл (Katie Mitchell), дизайнер Вики Мортимер (Vicki Mortimer). Последние оперы были спонсированы не менее чем семью крупнейшими оперными компаниями в Европе и Америке, а самого Джорджа Бенджамина почитают сейчас «всемирно известным оперным композитором Великобритании», вторым после Бенджамина Бриттена».

В основу сюжета драматурга Мартина Кримпа (Crimp) и композитора легло тревожное царствование и насильственная смерть Эдварда II. Пытаясь создать либретто, автор в итоге получил нечто другое – независимую драму, в которой умные и выразительные идеи Вики Мортимер визуально реализованы - здесь и сейчас. А в центре внимания либретто Кримпа - столкновение между любовью и неприятием, выраженное в гневе и осуждении Мортимером отношений Эдварда с Гавестоном, что в итоге приводит к преждевременной и насильственной смерти короля. Но главный урок постановки Кейти Митчелл заключается в другом - уроки насилия, которым подвергаются дети, не проходят бесследно. Повзрослев, юный царь и его сестра прибегают к тем же методам устранения неугодных, только теперь в отношении Мортимера.

Кримп знает, как сделать так, чтобы слово не доминировало над музыкой, в итоге мы имеет технически мастерскую работу как в драматическом отношении, так и в музыкальном. Композитор - не впервой - отлично справился с новой работой, разговор о которой художественный директор Королевской оперы вел с композитором сразу после его дебюта в Ковент-Гардене в 2012 году. Мне любопытны его оперы. Они оставляют странные впечатления, но хочется вернуться и посмотреть, и послушать их снова.

Хотя в программке главный персонаж обозначен как Король, события происходят в наши дни и в современной обстановке. Но ни для кого не секрет, что прототипом этого образа послужил английский монарх, вынужденный отречься от престола и затем убитый в 1327 году, его образ очень выразительно исполнил французский баритон Стефан Дегаут (Stephane Degout). Eго сын и преемник Эдвард III, вначале - Мальчик и позднее - Юный Царь, интересно воплощен британским тенором Самуэлем Боденом (Samuel Boden).

Большинство других исторических деятелей - жена Эдуарда II Изабель (канадское сопрано Барбара Ханниган, эффектная, дерзкая, пела с безукоризненным вкусом; его неверный прихвостень Мортимер убедительно сыгран английским тенором Питером Хоара (Peter Hoare). Тонкий, нервный, амбивалентный (раздвоенный, вызывающий как положительные, так и негативные эмоции) образ королевского любовника Гавестона сыграл венгерско-румынский баритон Дьюла Орандт (Gyula Orendt). Дочь Эдварда в исполнении актрисы Оушен Баррингтон-Кук (Ocean Barrington-Cook), которую называют здесь «Молодая девушка», не поет, но ее присутствие к концу оперы становится все более и более убедительным.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Tristram KENTON