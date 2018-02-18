В Сочи открылся XI Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

Зимний театр Сочи набит битком. Обычно на открытиях и закрытиях Зимнего фестиваля играют только звезды. Но не в этот раз. Конечно, сам Юрий Башмет и его великолепные «Солисты Москвы» тут. Но в афише — почти сплошь новые имена, кроме солистки Большого театра Анны Аглатовой. Разберемся.

После отрывка из «Маленькой ночной серенады» Моцарта на сцену выходят чиновники. Министр культуры России Владимир Мединский и мэр Сочи Анатолий Пахомов поздравляют маэстро с одиннадцатым по счету фестивалем, Пахомов вручает ему Почетный знак Сочи, шутит, что прибавку к пенсии Башмет будет получать в Сочи, и оба объявляют фестиваль открытым. Башмет, весь в себе, начинает говорить:

«Мы все тут хотим стать хорошими (имея в виду поддержку Зимнего фестиваля - ред). И я, и мэр Сочи, и министр культуры России. И Путин. Он уже хороший. Но хочет стать лучше!»

Стоящие за ним чиновники с трудом сдерживают улыбки…

Наконец-то, начинается гала-концерт под заголовком «Созвездие виртуозов: от классики до современности». Австрийский пианист Ингольф Вундер еще в 2007 году участвовал конкурсе Чайковского, многих удивил своими интерпретациями Моцарта, но не прошел даже во второй тур. А на конкурсе имени Шопена в Варшаве получил в 2010 году вторую премию. С тех пор играет много Шопена, вот и в Сочи приехал с концертным аллегро для фортепиано с оркестром Шопена. Но что-то пошло не так. Было много экспрессии и техники, но не было самого Шопена. Ингольф не без изящества расставлял акценты, «Солисты Москвы» ему чутко отвечали. А шопеновская легкость все никак не приходила, аллегро все плотнее увязало в отсутствии внятной трактовки. И увязло вконец. Возможно, не хватило репетиций.

А вот немецкая виолончелистка Констанц фон Гутцайт превосходно сыграла Концерт №1 Сен-Санса для виолончели с оркестром. Играет она давно, помимо детских побед отметилась она еще и победой на престижном конкурсе Мендельсона в Берлине 2013 года. Помимо сольной деятельности, Констанц играет постоянно в составе симфонического оркестра Берлинского радио. Ее манера игры восхитительна — густой плотный тембр, словно задумчивый и вечно грустный (невольно вспомнилась манера игры самого Башмета), отточенная филигранная нюансировка. На бис Констанц фон Гутцайт уже без оркестра сыграла и спела (!) Dolore выдающегося современного композитора Петериса Васкса из Латвии. Это было проникновенно и трогательно.

Второе отделение гала-концерта открыла скрипичная рапсодия «Цыганка» Равеля, в качестве солистки впервые играла юная Валерия Абрамова из Барнаула. Ее приметил Башмет на кастингах в свой Всероссийский юношеский оркестр, она стала играть там, а теперь — большая сцена как сольная скрипачка с самими «Солистами Москвы». Дебют прошел удачно, несмотря на огромное волнение. Технического брака почти не было, сложные экспрессивные пассажи ей удались, но стоит поработать еще над округлостью и изяществом звука. Очевидно, что перспективы у Валерии огромные, и она только в начале творческого пути.

Сопрано Анна Аглатова пела уверенно, но как-то чересчур размашисто для Каватины Розины («Севильский цирюльник»), чересчур «по-русски», в стиле «баба на скаку коня остановит». Пожалуй, это было неуместно. Но стоило ей сменить удаль на интимные доверительные интонации, и ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» зазвучала отменно — ровно, красиво, воздушно и очень искренне.

Зрители ждали премьеры нового произведения King Lear для струнного квартета, перкуссии и струнного оркестра, написанного специально для Юрия Башмета. Молодой московский композитор Алексей Сюмак уже преподает в МГК на композиторском факультете, его произведения играют ГАСО, РНО, ансамбль Пекарского, МАСМ, «Студия новой музыки», «Мастера хорового пения» и многие другие уважаемые оркестры и хоры. Для Башмета он сочинил композицию с примерно таким сюжетом: надвинулись тучи, стало мрачно, и ушли тучи. Множество атональностей, нестандартных инструментальных штрихов, но… жутко скучно. Посмотрим, как сложится судьба этой короткой пьесы, но кажется, что вряд ли Башмет станет играть ее столь же часто, как «Стикс» Гия Канчели…

Еще один сюрприз — музыкальный турнир для бас-балалайки (!), контрабаса и камерного оркестра. Именно так подписана La Serenata Евгения Петрова, изначально сочиненная для «Терем-квартета» и оркестра. Дело в том, что на сцену вышел один из основателей «Терем-квартета» Михаил Дзюдзе уже как солист. В пару ему дали контрабасиста «Солистов Москвы» Максима Хлопьева. Сочинение не самое яркое, турнир как таковой не получился, однако звучало и выглядело это в самом деле необычно. Огромная бас-балалайка с подзвучкой и обычный контрабас в руках виртуоза — это стало художественным соперничеством, в котором победителя нет. Смелые, почти джазовые пассажи и элегантное аккомпанирование камерного ансамбля.

Фестиваль стартовал официально. Впереди — множество интересных событий в самых разных жанрах искусства.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ