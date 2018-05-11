Юлия Самойлова не смогла выйти в финал конкурса «Евровидение»

В результате голосования за участников в гранд-финал из второго полуфинала вышли следующие участники (в порядке объявления):
- Сербия: Sanja Ilić&Balkanika - Nova Deca
- Молдавия: DoReDoS - My Lucky Day
- Венгрия: AWS - Viszlát Nyár
- Украина: MELOVIN - Under The Ladder
- Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
- Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
- Норвегия: Александр Рыбак- That's How You Write A Song
- Дания: Rasmussen - Higher Ground
- Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
- Голландия: Waylon - Outlaw In 'Em
Таким образом, из второго полуфинала не смогли выйти в гранд-финал Россия (ее представляла Юлия Самойлова), Румыния, Сан-Марино, Грузия, Польша, Мальта, Латвия и Черногория.
Любопытно, что песня Александра Рыбака That's How You Write A Song, которой открылся второй полуфинал, стала ровно 1500-й песней, спетой на конкурсе.
Оценка каждой страны была рассчитана на основе баллов, начисленных национальными экспертами жюри и результатами телеголосования. Эти баллы были затем объединены в общий балл для каждого артиста, который определил его конечный результат. Точные результаты голосований обоих полуфиналов будут опубликованы только после того, как победитель будет объявлен в субботу 12 мая на гранд-финале конкурса «Евровидение». Эксперты проголосовали вчера вечером, во время финальной репетиции второго полуфинала (ее не транслировали), телеголосование состоялось во время прямого эфира шоу, и в нем могли участвовать телезрители из России и Украины.
Таким образом, в финале выступят:
- Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone
- Франция: Madame Monsieur - Mercy
- Италия - Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente
- Испания: Amaia y Alfred - Tu Canción
- Великобритания: SuRie - Storm
- Португалия: Cláudia Pascoal - O Jardim
- Австрия: Cesár Sampson - Nobody But You
- Эстония: Элина Нечаева - La Forza
- Кипр: Eleni Foureira - Fuego
- Литва: Ieva Zasimauskaitė - When We’re Old
- Израиль: Netta - TOY
- Чехия: Mikolas Josef - Lie To Me
- Болгария: EQUINOX - Bones
- Албания: Eugent Bushpepa - Mall
- Финляндия: Saara Aalto - Monsters
- Ирландия: Ryan O'Shaughnessy - Together
- Сербия: Sanja Ilić&Balkanika - Nova Deca
- Молдавия: DoReDoS - My Lucky Day
- Венгрия: AWS - Viszlát Nyár
- Украина: MELOVIN - Under The Ladder
- Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
- Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
- Норвегия: Александр Рыбак- That's How You Write A Song
- Дания: Rasmussen - Higher Ground
- Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
- Голландия: Waylon - Outlaw In 'Em
Порядок выступления в финале 12 мая определится жеребьевкой, которая пройдет в ближайшие часы.
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