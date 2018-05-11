Юлия Самойлова не смогла выйти в финал конкурса «Евровидение»

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В Португалии завершился второй полуфинал международного конкурса песни «Евровидение 2018».

В результате голосования за участников в гранд-финал из второго полуфинала вышли следующие участники (в порядке объявления):

  • Сербия: Sanja Ilić&Balkanika - Nova Deca
  • Молдавия: DoReDoS - My Lucky Day
  • Венгрия: AWS - Viszlát Nyár
  • Украина: MELOVIN - Under The Ladder
  • Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
  • Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
  • Норвегия: Александр Рыбак- That's How You Write A Song
  • Дания: Rasmussen - Higher Ground
  • Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
  • Голландия: Waylon - Outlaw In 'Em

Таким образом, из второго полуфинала не смогли выйти в гранд-финал Россия (ее представляла Юлия Самойлова), Румыния, Сан-Марино, Грузия, Польша, Мальта, Латвия и Черногория.

Любопытно, что песня Александра Рыбака That's How You Write A Song, которой открылся второй полуфинал, стала ровно 1500-й песней, спетой на конкурсе.

Оценка каждой страны была рассчитана на основе баллов, начисленных национальными экспертами жюри и результатами телеголосования. Эти баллы были затем объединены в общий балл для каждого артиста, который определил его конечный результат. Точные результаты голосований обоих полуфиналов будут опубликованы только после того, как победитель будет объявлен в субботу 12 мая на гранд-финале конкурса «Евровидение». Эксперты проголосовали вчера вечером, во время финальной репетиции второго полуфинала (ее не транслировали), телеголосование состоялось во время прямого эфира шоу, и в нем могли участвовать телезрители из России и Украины.

Таким образом, в финале выступят:

  • Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone
  • Франция: Madame Monsieur - Mercy
  • Италия - Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente
  • Испания: Amaia y Alfred - Tu Canción
  • Великобритания: SuRie - Storm
  • Португалия: Cláudia Pascoal - O Jardim
  • Австрия: Cesár Sampson - Nobody But You
  • Эстония: Элина Нечаева - La Forza
  • Кипр: Eleni Foureira - Fuego
  • Литва: Ieva Zasimauskaitė - When We’re Old
  • Израиль: Netta - TOY
  • Чехия: Mikolas Josef - Lie To Me
  • Болгария: EQUINOX - Bones
  • Албания: Eugent Bushpepa - Mall
  • Финляндия: Saara Aalto - Monsters
  • Ирландия: Ryan O'Shaughnessy - Together
  • Сербия: Sanja Ilić&Balkanika - Nova Deca
  • Молдавия: DoReDoS - My Lucky Day
  • Венгрия: AWS - Viszlát Nyár
  • Украина: MELOVIN - Under The Ladder
  • Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
  • Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
  • Норвегия: Александр Рыбак- That's How You Write A Song
  • Дания: Rasmussen - Higher Ground
  • Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
  • Голландия: Waylon - Outlaw In 'Em

Порядок выступления в финале 12 мая определится жеребьевкой, которая пройдет в ближайшие часы.

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