Юлия Самойлова не смогла выйти в финал конкурса «Евровидение»

В результате голосования за участников в гранд-финал из второго полуфинала вышли следующие участники (в порядке объявления):

Сербия: Sanja Ilić&Balkanika - Nova Deca

Молдавия: DoReDoS - My Lucky Day

Венгрия: AWS - Viszlát Nyár

Украина: MELOVIN - Under The Ladder

Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off

Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love

Норвегия: Александр Рыбак- That's How You Write A Song

Дания: Rasmussen - Higher Ground

Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!

Голландия: Waylon - Outlaw In 'Em

Таким образом, из второго полуфинала не смогли выйти в гранд-финал Россия (ее представляла Юлия Самойлова), Румыния, Сан-Марино, Грузия, Польша, Мальта, Латвия и Черногория.

Любопытно, что песня Александра Рыбака That's How You Write A Song, которой открылся второй полуфинал, стала ровно 1500-й песней, спетой на конкурсе.

Оценка каждой страны была рассчитана на основе баллов, начисленных национальными экспертами жюри и результатами телеголосования. Эти баллы были затем объединены в общий балл для каждого артиста, который определил его конечный результат. Точные результаты голосований обоих полуфиналов будут опубликованы только после того, как победитель будет объявлен в субботу 12 мая на гранд-финале конкурса «Евровидение». Эксперты проголосовали вчера вечером, во время финальной репетиции второго полуфинала (ее не транслировали), телеголосование состоялось во время прямого эфира шоу, и в нем могли участвовать телезрители из России и Украины.

Таким образом, в финале выступят:

Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone

Франция: Madame Monsieur - Mercy

Италия - Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente

Испания: Amaia y Alfred - Tu Canción

Великобритания: SuRie - Storm

Португалия: Cláudia Pascoal - O Jardim

Австрия: Cesár Sampson - Nobody But You

Эстония: Элина Нечаева - La Forza

Кипр: Eleni Foureira - Fuego

Литва: Ieva Zasimauskaitė - When We’re Old

Израиль: Netta - TOY

Чехия: Mikolas Josef - Lie To Me

Болгария: EQUINOX - Bones

Албания: Eugent Bushpepa - Mall

Финляндия: Saara Aalto - Monsters

Ирландия: Ryan O'Shaughnessy - Together

Порядок выступления в финале 12 мая определится жеребьевкой, которая пройдет в ближайшие часы.