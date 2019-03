Букмекеры отказали Лазареву в победе на «Евровидении», когда услышали песню

По мнению букмекеров, наибольшие шансы на победу (18 процентов) имеет представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней "Arcade". Вероятность победы россиянина Сергея Лазарева оценивается в 12 процентов. Замыкает тройку главных претендентов на победу в конкурсе швед Джон Люндвик с песней "Too Late for Love".

Накануне Сергей Лазарев представил клип к песне "Scream", с которой он выступит на "Евровидении". Песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. До публикации клипа букмекеры считали Лазарева главным претендентом на победу.





В этом году конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит на "Евровидении" во второй раз. В 2015 году он занял третье место с песней "You’re The Only One".

Видеоклип на песню «Scream», с который певец Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение», за сутки набрал 2 млн просмотров на YouTube.