Филипп Киркоров показал песню «Лунный гость»

Артист впервые исполнил на публике композицию, авторами которой выступили Алексей Романоф и поэт Михаил Гуцериев.

Я, конечно, когда услышал песню, мне ее прислали, сразу сказал: моя! Вот бывает такое, моя песня. Но она долго лежала, долго ждала своего часа, года три, — приводит слова Киркорова ТАСС.



Филипп Киркоров

Клип на композицию увидит свет в начале сентября 2019 года. Режиссером ролика выступил Заур Засеев, съемки проходили в мае в Санкт-Петербурге. Для клипа Киркоров примерил образ секретного агента и взял в руки автомат. По словам создателей, «Лунный гость» - это лирическая история про искания зрелого и мудрого человека, который погружен в «мир слёз» и «видит мир наискосок».

На репетиции своего номера Филипп Киркоров был возмущен, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.

"Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? <…> Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет", — заявил Киркоров, используя при этом нецензурную лексику.

Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста, премьеру песни "Лунный гость" готовили несколько месяцев с международной командой, в номере важна каждая деталь.

"Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед", — сказали в пресс-службе.

Как отметили представители артиста, публика встретила выступление овациями.

Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

"Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший", — пояснил Румянцев.

Он добавил, что организаторы относятся с пониманием к проявлениям эмоций артистов.