МакSим выпустила клип, из-за которого попала в ДТП

МакSим спешила в аэропорт, чтобы лететь в Москву на съемки своего клипа, когда автомобиль, в котором она ехала, потерял управление.

- По роковому стечению обстоятельств она стала реальной участницей событий, придуманных режиссером Ириной Мироновой, - рассказали агентству Intermedia в пресс-службе исполнительницы.

В это время на съёмочной площадке Марину (настоящее имя певицы МакSим. – Прим. ред) ждала большая команда во главе с Ириной Мироновой. В павильон уже был доставлен разбитый автомобиль. Все было готово к съемкам, но главная героиня в тот день так и не появилась.

- Мне трудно описать, что я пережила тогда внутри себя, толком не зная ситуацию и не понимая, что в действительности случилось, - говорит продюсер артистки Маргарита Соколова. - Я приняла решение снимать клип без Марины. Ведь у нас была надежда, что она вот-вот появится… Через какое-то время я узнала, что случилось несчастье. Я знаю, что наверняка найдутся те, кто задаст мне вопрос: а зачем тогда вы снимали клип, если Марина не приехала? Отвечаю: когда у тебя простаивает съёмочная площадка, оплачены все смены, декорации - вообще все! И ты не только не можешь вернуть затраченные средства назад, но и поставлен в условия, когда вся группа может развернуться и просто уехать, потому что это не их проблемы, что героини нет. Другого решения, кроме как снимать без МакSим, у меня просто не могло быть.



МакSим в больнице

В сюжете ролика пара ссорится на подземной парковке из-за телефонных звонков, которые отвлекают молодого человека от девушки. В результате автомобиль оказался разбит, а влюбленным по очереди пришлось пережить ужас потери близкого. В сети мгновенно началось обсуждение, не стал ли придуманный сюжет пророческим и мистическим.

- Я хотела бы отдельно остановиться на «мистике» и «роковых совпадениях», - говорит Соколова. - В последние дни мы даже слушали гипотезы о том, сами «притянули» беду. Никакой мистики нет! От лица Марины и ее семьи, нашей команды и себя лично скажу: да, мысль материальна, но МакSим - артист, это ее профессия - проживать песни и пропускать образы через себя. В этом нет никакого притягивания несчастья, это творческий поиск и способ самовыражения. Вы представляете, сколько всего с ней должно было бы случиться за все это время, если следовать такой логике?!

За сутки клип набрал всего около 40 тысяч просмотров.