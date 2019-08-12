Мини-фильм с песней БГ и переосмыслением «Карениной» снова взял приз

Режиссер клипа Радда Новикова прокомментировала награждение в своем Инстаграме: "На Фестивале независимого кино в Праге европейский зритель воспринял с восторгом нашу работу, и с художественной точки зрения, и с точки зрения драматургии".

В ролике Анна Каренина (Юлия Пересильд) не заканчивает жизнь самоубийством, как в романе Льва Толстого, а расправляется с мужем (Максим Суханов) и толкает Вронского (Матвей Лыков) под колеса поезда метро. Сценарий написал Александр Цыпкин.

В июле клип был отмечен как лучший короткометражный фильм на Международном фестивале независимого кино в Вене.



БГ

Радда Новикова рассказала о смешной истории на кинопоказе.