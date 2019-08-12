Мини-фильм с песней БГ и переосмыслением «Карениной» снова взял приз

Режиссер клипа Радда Новикова прокомментировала награждение в своем Инстаграме: "На Фестивале независимого кино в Праге европейский зритель воспринял с восторгом нашу работу, и с художественной точки зрения, и с точки зрения драматургии".
В ролике Анна Каренина (Юлия Пересильд) не заканчивает жизнь самоубийством, как в романе Льва Толстого, а расправляется с мужем (Максим Суханов) и толкает Вронского (Матвей Лыков) под колеса поезда метро. Сценарий написал Александр Цыпкин.
В июле клип был отмечен как лучший короткометражный фильм на Международном фестивале независимого кино в Вене.
Радда Новикова рассказала о смешной истории на кинопоказе.
На показ специально пришли две русские женщины, которые 30 минут с пеной у рта обвиняли меня в том, что фильм надо изъять из общего доступа, руководствуясь тем, что он разрушает образ традиционной женщины в России и учит новые поколения женщин убивать любовников. Прямой вопрос одной из них: «А что мне сказать своей дочери, когда она это увидит?! Она решит действовать так же!» Прямой ответ: «Наверное вы хорошо воспитываете вашу дочь, у вас доверительные отношения, она понимает, что хорошо, а что плохо, и воспримет этот фильм как авторское высказывание, а не как лозунг какой-то партии?». Зрители в зале были шокированы диким уровнем мышления истцов...
Я также объяснила, что это вольная интерпретация Толстого. И что большинство моих знакомых женщин, и многие мужчины, кто в школе читал Каренину, просто ненавидели эту книгу за образ женщины как жертвы и мечтали поменять финал. Самоубийство это хорошо? Не думаю. И не думаю, что Толстой создавал догму, он задавал вопросы. Мы с Александром Цыпкиным, Александром Малисом и Юлией Пересильд поменяли финал так, как видим его мы, и мы тоже задаем вопросы! А ответ у каждого в душе.
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