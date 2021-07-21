Niletto снял клип о супергероях и своем становлении

Клип режиссера Владимира Беседина открывает боевая сцена битвы на японских мечах, отсылающая к стилистике «Черепашек-ниндзя». Затем клип неожиданно превращается в вялую романтическую историю, в которой Данила Прытков танцует со своей предполагаемой возлюбленной и делает суровое лицо «героя», которое должно напомнить про образ Брюса Уиллиса.
«В супергероике есть Origin-истории – это фильмы о становлении героя. Наш клип открывает новую веху в развитии Niletto и его вселенной. Клип Someone like you это Origin – история о появлении героя. Мы надеемся, зрителям понравится клип и они захотят увидеть продолжение», - говорится в описании ролика.
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