Niletto снял клип о супергероях и своем становлении

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Певец Niletto высокобюджетно экранизировал недавнюю песню «Someone like you» по мотивам песни Adele (смотреть клип).

Клип режиссера Владимира Беседина открывает боевая сцена битвы на японских мечах, отсылающая к стилистике «Черепашек-ниндзя». Затем клип неожиданно превращается в вялую романтическую историю, в которой Данила Прытков танцует со своей предполагаемой возлюбленной и делает суровое лицо «героя», которое должно напомнить про образ Брюса Уиллиса.

«В супергероике есть Origin-истории – это фильмы о становлении героя. Наш клип открывает новую веху в развитии Niletto и его вселенной. Клип Someone like you это Origin – история о появлении героя. Мы надеемся, зрителям понравится клип и они захотят увидеть продолжение», - говорится в описании ролика.

Niletto
Niletto

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