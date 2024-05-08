Shaman перепел к Дню Победы «Черный ворон»

Песню подарил на день рождения артисту осенью прошлого года Максим Фадеев, а автором слов выступила Наталья Касимцева. Послушав композицию, Shaman проникся состраданием к детям, для которых слово «мама» - не пустой звук. Поэтому для съемок клипа на нее он отправился в детский дом, расположенный в родной для него Тульской области, и провёл там целый день с ребятами.

