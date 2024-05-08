Shaman перепел к Дню Победы «Черный ворон»

Номер приурочен ко Дню Победы. Телевизионная премьера песни состоится на шоу Андрея Малахова 9 мая. Артист перепел «Черного ворона» в минималистичной аранжировке со звуками воя вьюги и карканья птиц.
«Сегодня эта пронзительная композиция, история которой насчитывает уже два столетия, звучит особенно актуально, - говорится в соцсетях певца Skaman. - Мы с вами точно знаем, что добро побеждает всегда! Даже находясь у последней черты важно не сдаваться, идти до конца. Тогда никакие чёрные вороны никогда нас не одолеют».
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