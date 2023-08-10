Тейлор Свифт объявила о дате выхода перезаписанного альбома «1989»

Певица поделилась радостной новостью на своем концерте в Инглвуде, завершившем североамериканский этап ее суперуспешного тура Eras.



Обложка альбома «1989» (2014)

Ближе к завершению шоу Тейлор Свифт попросила зрителей посмотреть на видеоэкран, где появилась обложка «1989 (Taylor’s Version)». На ней изображена сама улыбающаяся исполнительница на фоне голубого неба с летающими в нем чайками. Лонгплей выйдет 27 октября и будет включать пять ранее не издававшихся песен из эпохи оригинального альбома.

«Альбом «1989» бесчисленным образом изменил мою жизнь, и я очень рада объявить, что моя версия выйдет 27 октября. Честно говоря, это моя самая ЛЮБИМАЯ перезапись, которую я когда-либо делала, потому что пять не вошедших в альбом треков - они такие безумные. Я не могу поверить, что они когда-либо остались позади. Но не надолго!»

Ранее певица уже представила новые версии своих релизов Fearless (2008), Red (2012) и Speak Now (2010). Решение перезаписать все старые релизы Тейлор приняла после того, как потеряла права на первые свои шесть пластинок в ходе конфликта с лейблом Big Machine Records.