Бьянка спела про поездку на такси

На написание нового авторского трека, посвящённого водителями «такси», певицу вдохновил один из ярких представителей данной профессии:

«Я не езжу на такси, в основном передвигаюсь на своей машине с водителем. Но иногда мне приходится пользоваться услугами таксопарков. Возможно только мне невероятно «везет» нарываться на водителей, которые, либо отказываются везти меня по адресу, указанному при заказе, либо в течение 20 минут вбивают в навигатор нужный маршрут, хамя и не скрывая своего недовольства, либо без остановки говорят о вещах, которые пассажир в данный момент не готов слушать и уж тем более обсуждать», - говорит певица.