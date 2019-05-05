Барочный ансамбль Il Gardellino (Бельгия) сравнил Баха с Зеленкой

Il Gardellino существует с 1988 года, и работает в чрезвычайно узкой нише аутентического исполнения средневекового барокко. Название, как нетрудно догадаться, взято у Вивальди. Il Gardellino («Щегленок» с голландского) — трехчастный камерный концерт Вивальди. К моменту создания ансамбля его основатели гобоист Марсель Понсель и флейтист Жан де Винн уже были весьма известными барочными музыкантами, игравшими в очень известных коллективах - Orchestre des Champs-Elysées, La Petite Bande и The Amsterdam Baroque Orchestra. И все как один — отъявленные пуристы. Только инструменты, максимально приближенные к тем, что существовали в момент написания музыки. Только манера игры, которая была принята у исполнителей того периода. Никаких компромиссов. Более того, некоторые инструменты де Винн делает сам, например, все его флейты сделаны собственными руками из эбенового дерева.

В Il Gardellino традиционно играет немалое количество музыкантов российского происхождения. Уже в первом составе появился знаменитый аутентичный фаготист Марк Минковский. В нынешнем составе сразу три таких музыканта, включая виолончелиста Сергея Истомина и клавесиниста Энтони Романюка. Ансамбль активно записывается, некоторые записи получили премии Diapason d’Or и Classica by the international music press. Словом, это без скидок один из лучших европейских барочных коллективов.

К Башмету бельгийцы привезли саксонскую программу. Замысел в том, чтобы сыграть музыку Баха и музыку его современников в одном концерте, дать возможность сравнить Баха и тех, кому не так повезло с известностью. Сравнивать Баха предложили с Яном Дисмасом Зеленкой и Иоганном Фридрихом Фашем.

Оба они практически никогда не исполняются «обычными» музыкантами, но исполнители-аутентисты их нежно обожают. И надо сказать, что эта музыка производит впечатление. Кантата Salve Regina от Зеленки выписана буквально пастельными красками, в ней много воздуха и романтики. Поющая сейчас в ансамбле камерное сопрано Лора Бинон с таким удовольствием выводит все эти предсказуемые, казалось бы, фиоритуры по всем церковным канонам, - и звучит это небанально, живо и почти эротично. Что удивительно для столь суровых лет.

Иоганн Фридрих Фаш, основатель лейпцигского общества Collegium musicum, представлен концертом для флейты и гобоя с оркестром. Солирующие партии сходятся и расходятся, клавесин создает тревожный булькающий фон, - все привычно и конструктивно надежно. Наверное, такое же мог написать Бах, тут и спору нет.

Но все меняется, когда начинает звучать Бранденбургский концерт №5 ре мажор Баха. Это, конечно, отдельное удовольствие на любителя слушать его в аутентичном исполнении — с клавесином и очень сухими тембрами прочих инструментов. Но почему нет? Многим именно так он и нравится. Дело в другом.

Начинается то самое знаменитое соло клавесина — и слушатель отправляется в космос. Это великая музыка, гениальная музыка. И вот чем она отличается от прекрасной и изощренной музыки Зеленки и Фаша. Им просто не повезло жить в одно время с гением. Они все писали, по сути, церковную музыку. С невероятно жесткими канонами. Но Иоганн Себастьян Бах оказался намного ближе к Богу. Вот в чем разница.

Замечательно, что подобные концерты позволяют каждому самому прослушать современников Баха, и самостоятельно решить, - кто ему ближе. Наверняка многие не согласятся с моими оценками (и уж сами музыканты Il Gardellino точно не согласятся!). Прекрасная работа музыкантов заслуживает самых добрых слов. Филигранное исполнение в стилистике эпохи, высочайший класс музицирования каждого солиста Il Gardellino, да уже сама возможность послушать аутентичные инструменты такого качества — праздник. Музыкантов задарили цветами, и хлопали в зале так восторженно, что бельгийцам пришлось играть сразу два биса. Зеленку и Фаша, разумеется...

Музыканты останутся тут еще на три дня: давать мастер-классы в Ярославском музучилище для юных российских музыкантов на Первой международной академии барокко в рамках фестиваля Башмета.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Рада ЛАМБРИНИ