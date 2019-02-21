Дэя оказалась в Зазеркалье

Параллели для исполнительницы – это другой, но все-таки похожий на наш мир. Там можно прожить еще раз тот отрезок жизни, который хотелось бы изменить, пройти по другому пути и принять другие решения, исправить ошибки, совершённые в мире реальном.
Режиссером клипа выступил Даниил Мишин, операторская работа Денис Пономарёв.
«Я очень благодарна Даниилу Мишину, который уловил настроение песни и смог так образно и драматично передать его в клипе. Для меня съёмочный процесс стал удивительным приключением благодаря творческой атмосфере, царившей на площадке. Потрясающей красоты платья и костюмы ручной работы от дизайнеров Хайка Симоняна и Фёдора Додонова создали образ настоящей героини из Зазеркалья. Интересным показался опыт примерять на себя разные роли. Ведь в параллельных мирах где-то есть другие мы, которые живут и действуют по-другому. Но так хочется поменьше делать ошибок в мире реальном!», - рассказывает Дэя.
Дэя
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