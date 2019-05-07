Лазарев о репетиции на Евровидении: Это мои страхи, мои сожаления, мои крики! (видео, фото)

Ранее соответствующее видео выступления Лазарева было опубликовано организаторами "Евровидения-2019" на странице в Instagram. На опубликованном отрывке выступления видна установленная в темноте платформа, где восемь зеркал, в которых отражается сам Лазарев и которые впоследствии послужат экраном для различных спецэффектов.

"Для меня было важным быть на сцене, чувствовать ее, слышать звук, который, как по мне, был хорош. В целом, мы довольны репетицией. Очень сложно снимать наш номер в принципе, потому что много отражений, мы работаем над тем, чтоб его можно было снять правильно, так как это телевизионное шоу, миллионы людей будут смотреть нас онлайн и не только. Мы должны подумать о том, как правильно показать наш номер, и мы работаем над этим", - сказал Лазарев журналистам на пресс-конференции после репетиции.

По его словам, номер является целой новой историей.

"Это выступление, прошедшее на сцене, более личного характера. Все эти образы, что вы видели, - это мои страхи, мои сожаления, мои крики. Каждый из нас имеет этот багаж в своем прошлом. Эта история о том, что иногда нужно оставить прошлое позади и сделать шаг вперед в нужном направлении", - рассказал певец.

"Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Телеканал «Россия» покажет прямые трансляции 66-го конкурса песни «Евровидение 2019» из Тель-Авива. Показ полуфиналов 14 и 16 мая и финала 18 мая эфир начнется в 22.00. Сергей Лазарев будет выступать во втором полуфинале.

Песня Scream, с которой выступит Лазарев, написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. На "Евровидении" в 2016 году Лазарев занял третье место с песней You're the Only One.