Rammstein снял клип про эмиграцию наоборот

В песне поднимается проблема миграционного кризиса, острая не только в Германии, но и в Евросоюзе.

Слово Ausländer переводится как "иностранец", однако имеет негативные коннотации. Группа решила осветить эту тему, показав иноземца, приехавшего завоёвывать в Африке местных женщин, проповедовать любовь и заодно увезти бивни мамонта и прочую добычу. Иными словами, показать цивилизованную миграцию наоборот - из Европы в Африку.

Новый альбом группы затрагивает самые разные области: политику, идеологию, социальное неравенство, свободу. Всего снято уже пять музыкальных клипов.

Группа Rammstein выпустила седьмой одноимённый альбом, в который вошло 11 треков. По слухам, это может стать последней пластинкой в истории легендарного коллектива.



Rammstein