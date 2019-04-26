Rammstein воспел культ Radio

Черно-белый ролик продолжает историческую тему в творчестве коллектива: на этот раз он стилизован под альтернативный Берлин начала XX века. По сюжету в Германии господствует культ радио: приемники возят в колясках, им молятся и с ними же предаются любовным утехам. В это время в звукозаписывающей студии выступают Rammstein.

Под конец клипа в зал врывается полиция, чтобы остановить концерт, но оказывается, что музыканты — это всего лишь голограммы. Поддавшись обаянию загримированного под мима Тилля Линдеманна, полицейские пускаются в пляс.

В клипе использовано множество цитат из немецких фильмов тех лет, и даже образ французской революции.



Rammstein

Седьмая пластинка Rammstein выйдет 19 мая 2019 года. Продюсерами записи являются музыканты группы, а также Ольсен Инвольтини, коллега гитариста Рихарда Круспе по проекту Emigrate.

Летом Rammstein презентуют новый материал на российских концертах – 29 июля в Москве (Лужники) и 2 августа в Санкт-Петербурге (Газпром Арена).