Taylor Swift анонсировала новый альбом Lover

Об этом Свифт сообщила в инстаграме, выложив обложку альбома — на ней певица позирует на фоне розовых облаков с синими прядями в волосах. В новую студийную работу войдут 18 треков, и и еще четыре - в делюкс-версию.



Taylor Swift - Lover

Кроме того, Свифт выпустила второй сингл с грядущего лонгплея — «You Need To Calm Down» («Тебе нужно успокоиться»). Песня посвящена, в частности, ЛГБТ-комьюнити, на что намекает и радужная обложка.

Премьера клипа на эту композицию состоится 17 июня. Предыдущий сингл — дуэт «ME!» с Брэндоном Ури — вышел 26 апреля.