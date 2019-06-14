Taylor Swift анонсировала новый альбом Lover

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Тейлор Свифт анонсировала новый альбом. Пластинка под названием «Lover» увидит свет 23 августа 2019 года.

Об этом Свифт сообщила в инстаграме, выложив обложку альбома — на ней певица позирует на фоне розовых облаков с синими прядями в волосах. В новую студийную работу войдут 18 треков, и и еще четыре - в делюкс-версию.

Taylor Swift - Lover
Taylor Swift - Lover

Кроме того, Свифт выпустила второй сингл с грядущего лонгплея — «You Need To Calm Down» («Тебе нужно успокоиться»). Песня посвящена, в частности, ЛГБТ-комьюнити, на что намекает и радужная обложка.

Премьера клипа на эту композицию состоится 17 июня. Предыдущий сингл — дуэт «ME!» с Брэндоном Ури — вышел 26 апреля.

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