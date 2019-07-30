Земфира: Я знаю напавшего. Он морочил мне голову минут 15!

Артистка в интервью «МК» отметила, что уже встречала этого поклонника зимой. По ее словам, тогда он подкараулил ее около дома, вел себя неадекватно и был агрессивен.



Земфира

Да, мы действительно с ним пересекались. Я видела его прошлой зимой. Объясню: периодически ко мне приходят неадекватные граждане, пытаются вступить в разговор, но я всегда веду себя одинаково — стараюсь встречу тут же завершить, предупреждаю, что вызову наряд полиции. И в тот раз всё было так же, только затянулось чуть дольше — у меня не было возможности зайти в подъезд, я шла с тренировки и по пути зашла в магазин, поэтому руки были заняты. Внутрь я попала только вместе с соседкой с собакой. А пока никого не было, мы стояли, и он морочил мне голову минут 15.

Об инциденте, который произошел накануне, артистка узнала после звонка из полиции. По ее словам, поклонник надеялся, что она отреагирует на сигнализацию и выйдет на улицу. Однако охранная система на машине не стояла.

Я дома находилась. Ко мне накануне приехал племянник в гости, он живет не в России, мы встретились с ним в 15.30, в 16.00 мы приехали домой, а в 17.00 мне позвонили из полиции.

Земфира высказала предположение о том, что этот человек не совсем здоров.

Речь его была бессвязной. Самое яркое, что я запомнила из его слов, это то, что его родители отвели в секту Свидетели Иеговы (запрещена на территории России – «МК»). Если вам человек говорит, что его отвели в секту — это же сразу всё понятно? Я всё это время стояла у подъезда и пыталась что-то предпринять, чтобы он отстал и я смогла быстрее зайти в подъезд.

Ранее стало известно, что поклонник Земфиры ради привлечения внимания повредил ее автомобиль. Мужчина выбил два стекла у Mercedes-Benz C200, припаркованного у дома рок-певицы на Фрунзенской набережной в Москве.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. В случае возбуждения дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" штраф составит до 40 тысяч рублей.

«МК» выяснил, что «Мерседес С-200» 2016 года выпуска сейчас находится в автосервисе на севере Москвы, и в настоящее время идёт подсчёт ущерба, нанесённого вандалом. На данный момент известно, что нужно будет менять правую дверь, разбиты два стекла, повреждены переднее правое крыло и левая фара спереди. Крыло получило удар прямо в ребро жёсткости — это серьёзное повреждение, также немного съехал передний бампер и треснула левая фара. На крыше и заднем правом крыле есть вмятины. По самым грубым подсчётам, ущерб составит явно больше 200 тысяч рублей — столько стоят только новые комплектующие.

О самом вандале известно, что ему 35 лет и зовут зовут его Глеб. Он якобы работает грузчиком в Московском регионе.