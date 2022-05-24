Jony передумал брать паузу в концертах

В гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» музыкант прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что он собирается взять паузу в выступлениях.

«22 года я ждал, что стану артистом – какие паузы? – заявил Jony, и добавил. – Как видите, не получилось. На самом деле, я хотел взять паузу, чтобы заняться творчеством – ведь свои песни я пишу сам, но дело в том, что у меня есть концерты, которые люди ждут уже два с половиной года – из-за антиковидных мер, переносов. Их надо отыграть, да и не хочется никуда деваться».



Jony

Сейчас артист на взлете, и недавняя награда премии ЖарА Music Awards в номинации «Лучшая коллаборация», полученная на пару с Мотом за песню «Лилии», дала музыканту энергии. Уходить со сцены даже на время он больше не собирается, несмотря на напряженный тайминг, мешающий проводить время в студии.

«Например, на прошлой неделе на студию удалось выделить только один день, и на этой неделе тоже один день, – пожаловался Jony. – Ну, не совсем правильно, я хотел все исправить, чтобы успевать и выпускать песни, и радовать разными другими шоу».







Jony

Но обязательства перед поклонниками – прежде всего, поэтому паузы не будет, сообщил Jony, все намеченные концерты обязательно состоятся. Зрители живого концерта на «Авторадио», собравшиеся в радиостудии, бурно поддержали решение музыканта. Да и те поклонники, которые слушали эфир по радио или смотрели прямую трансляцию в группе радиостанции в «ВКонтакте», остались довольны решением артиста.

В благодарность за поддержку Jony спел в прямом эфире самые популярные из своих хитов – «Лилии», «Комету», «Ты беспощадна», «My baby, I love» и новую композицию «Титры».

Подробности и видео из радиостудии можно найти в официальных аккаунтах радиостанции и на YouTube-канале «Авторадио».