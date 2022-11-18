Ольга Серябкина призвала полюбить «Эту зиму»

Опубликовано пользователем

Ольга Серябкина выпустила песню и mood-видео «Эта зима» (смотреть клип).

Режиссер Никита Черников снял в белом шатре танцующую Ольгу Серябкину в белом.

«Люди встречаются, влюбляются и в энергетическом плане становятся одним целым. Это и есть Любовь. Трек «Эта зима» - музыкальное повествование певицы Ольги Серябкиной о взаимной, крепкой и безграничной любви, которая пришла в жизнь влюбленных зимой. Романтическое настроение трека наполняет слушателя самыми теплыми эмоциями и дарит ощущение легкой влюбленности», - говорится в описании к видео.

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина

По мнению Ольги Серябкиной, эта песня поможет слушателям полюбить зиму.

«Вы услышите «Эта зима» и точно полюбите это время года еще больше. Лично я полюбила», - признается Ольга.

Быстрый поиск: 