Ольга Серябкина призвала полюбить «Эту зиму»

Режиссер Никита Черников снял в белом шатре танцующую Ольгу Серябкину в белом.
«Люди встречаются, влюбляются и в энергетическом плане становятся одним целым. Это и есть Любовь. Трек «Эта зима» - музыкальное повествование певицы Ольги Серябкиной о взаимной, крепкой и безграничной любви, которая пришла в жизнь влюбленных зимой. Романтическое настроение трека наполняет слушателя самыми теплыми эмоциями и дарит ощущение легкой влюбленности», - говорится в описании к видео.
По мнению Ольги Серябкиной, эта песня поможет слушателям полюбить зиму.
«Вы услышите «Эта зима» и точно полюбите это время года еще больше. Лично я полюбила», - признается Ольга.
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