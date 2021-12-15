Полина Гагарина переезжает в построенный ею дом

Уже 16 декабря Полина Гагарина собирается наконец-то вселиться в дом своей мечты, который строила целых три года. За это время в личной и творческой жизни 34-летней артистки произошло немало событий, но как раз о личном Полина не очень настроена говорить. В беседе с ведущими шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где она выступала с живым концертом, певица обошла стороной намеки на разрыв с мужем, но с жаром рассказала о своей большой стройке.



Полина Гагарина

«Сейчас я с головой окунулась в мир стройки и ремонта. Теперь я разбираюсь в карнизах, плинтусах и тому подобном. И 16 декабря – «день икс», когда мы переезжаем в новый дом. Всего три года – и у вас дом! Поэтому никогда, дорогие друзья, никогда… не стройте дом», – пошутила Полина Гагарина.

В творческом плане у артистки также все прекрасно. Полина поделилась впечатлениями от работы над клипом на песню «Вчера», съемки которого проходили на скоростной трассе, рассказала о съемках в кино и рекламе. Особенно артистку порадовала роль в киноэкранизации культового мультфильма «Летучий корабль». Сюжет изменили не сильно, сообщила артистка, а свой персонаж она назвала «дальней родственницей Бабок-Ёжек».

«Это восхитительно, мои мечты сбываются, – заявила Полина Гагарина. – Я раньше говорила об этом, что мечтаю сниматься в большом кино. И вот роль в «Летучем корабле». Это новый персонаж, в советском мультфильме его нет. Я – леди Джейн, приехала издалека, и хоть я и колдунья, но я классная колдунья, добрая, сильная и рыжая. Конечно же, в фильме я пою, но пока, наверное, нельзя говорить, что именно. Сама лента выйдет через два года – ну, как стройка...»

На концерт в студию «Мурзилок» певица пришла в черном строгом одеянии – брюках и блузке на молнии с воротом под горло и длинными рукавами. Но оказалось, что вся «изюминка» этого наряда была сзади, где скрывался откровенный вырез на спине. Видеотрансляция выступления шла онлайн на странице «Авторадио» в TikTok, Полина спела вживую хиты «Вчера», «Смотри», «Обезоружена», «Небо в глазах», «Драмы больше нет», «Ты не целуй». А потом пообещала поклонникам спеть для них и на Новый год.

«Просто переключайте ТВ-каналы с одного на другой, и я – в разных костюмах, между прочим, – буду с вами за праздничным столом, – отметила певица. – Мы тоже нарядили елку в доме, в котором сейчас живем, а 16 декабря, после переезда в новый дом, в тот же день нарядим там елку четырехметровую».

Нужно позаботиться и о подарках детям, призналась Полина. Маленькая дочка Мия, по словам певицы, написала четыре письма Деду Морозу и очень ждет сюрпризов, хотя уже и не верит, что Дедушка настоящий.

«Она очень прагматичный ребенок и все понимает, – поделилась Полина Гагарина, – но подарки любит получать, и не только на Новый год. Когда я уезжаю на работу с утра, говорит: «Вечером удиви меня!» И вечером я несусь домой, чтобы успеть ее уложить и удивить».