Ваня Дмитриенко спел «Дождь» про борщ

Ваня Дмитриенко выпустил новую песню «Дождь», ранее показанную в программе «Сессия» Дмитрия Диброва, и mood-клип на фоне ковра (смотреть видео).ПопКлипыПо словам представителей артиста, в осенней новинке молодого хитмейкера раскрывается тонкая грань чувств и переживаний исполнителя. Двухминутная песня, очевидно, нацелена на продвижение в ТикТоке. Рифмы «дождь» и «борщ» сомнительны, но четко очерчивают целевую аудиторию артиста. Ваня ДмитриенкоБыстрый поиск: Ваня Дмитриенко Добавить комментарий
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