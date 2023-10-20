Ваня Дмитриенко спел «Дождь» про борщ

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Ваня Дмитриенко выпустил новую песню «Дождь», ранее показанную в программе «Сессия» Дмитрия Диброва, и mood-клип на фоне ковра (смотреть видео).

По словам представителей артиста, в осенней новинке молодого хитмейкера раскрывается тонкая грань чувств и переживаний исполнителя.

Двухминутная песня, очевидно, нацелена на продвижение в ТикТоке. Рифмы «дождь» и «борщ» сомнительны, но четко очерчивают целевую аудиторию артиста.

Ваня Дмитриенко
Ваня Дмитриенко

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