Ваня Дмитриенко спел «Дождь» про борщ

В студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Ваня Дмитриенко появился с командой музыкантов, юной актрисой и певицей Никой Жуковой и своей мамой. Во время живого концерта мама сидела вместе со зрителями и следила за выступлением сына.

