Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров

За восемь часов видео собрало более миллиона просмотров, передает РИА Новости.

Главную роль в клипе сыграл актер Александр Паль, известный по фильмам "Горько!", "Ледокол" и "Тряпичный союз". Режиссером выступил Илья Найшуллер, ранее снявший для "Ленинграда" ролик на песню "Кольщик".

По сюжету главный герой "Вояжа" грабит банк, после чего проводит время в клубах и на вечеринках, вспоминая свое преступление и ожидая правоохранителей. Один из куплетов исполнил рэпер ST (Александр Степанов), ранее снявшийся в клипе "Ленинграда" "ЧПХ".