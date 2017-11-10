Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров

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Новый клип группы "Ленинград" под названием "Вояж" опубликован на официальном канале коллектива на YouTube.

За восемь часов видео собрало более миллиона просмотров, передает РИА Новости.

Главную роль в клипе сыграл актер Александр Паль, известный по фильмам "Горько!", "Ледокол" и "Тряпичный союз". Режиссером выступил Илья Найшуллер, ранее снявший для "Ленинграда" ролик на песню "Кольщик".

По сюжету главный герой "Вояжа" грабит банк, после чего проводит время в клубах и на вечеринках, вспоминая свое преступление и ожидая правоохранителей. Один из куплетов исполнил рэпер ST (Александр Степанов), ранее снявшийся в клипе "Ленинграда" "ЧПХ".

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