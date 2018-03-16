Экс-солистка «Ленинграда» рассказала об унижении в группе

Об этом она рассказала в интервью журналу Cosmopolitan.

По словам певицы, ее самое ужасное воспоминание связано с 2014 годом, когда Шнуров якобы захотел раздеть Вокс на сцене во время выступления. «Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться», — поведала она.

«С тех пор моя жизнь разделилась на "до" и "после". Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой», — посетовала Вокс.

Видеозапись с одного из концертов «Ленинграда», на котором Вокс раздевается во время исполнения песни «Любит наш народ», опубликована на YouTube, пишет Lenta.ru.