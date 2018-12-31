Сукачев и Охлобыстин спели «Кабы не было зимы» для «Простоквашино»

Об этом в субботу сообщила ТАСС пресс-служба киностудии.

"В канун новогодних праздников "Союзмультфильм" представил клип на песню "Кабы не было зимы" в исполнении Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой. Материалом для музыкального видео стали документальные съемки процесса работы над сериалом, включая кадры с озвучки персонажей. Кроме того, специально для клипа "Простоквашино" была отрисована анимация, которая будет интегрирована в документальные кадры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Песня в исполнении артистов уже прозвучала в конце новогоднего эпизода нового "Простоквашино" на YouTube-канале студии. В праздничной серии герои готовятся к торжеству и сталкиваются с отсутствием снега в канун Нового года. Друзья делают все возможное, чтобы создать новогоднее настроение.